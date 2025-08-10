Luca Di Maggio è un giocatore del Calcio Padova in prestito dall’Inter

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del centrocampista classe 2005 Luca Di Maggio. Di Maggio arriva al Padova in prestito dall’Inter con opzione di riscatto ed opzione di contro-riscatto a favore del club nerazzurro.

Luca Di Maggio nasce a Segrate (Milano) il 31 marzo 2005 ed è un centrocampista di 177 cm.

Cresciuto calcisticamente nell’Inter, ha disputato 24 gare con l’Under 17 nella stagione 2021/2022 siglando 8 reti, più 2 reti in 4 presenze nella fase finale, ed 1 presenza con l’Under 18. Nella stagione 2022/2023 gioca 6 gare con l’Under 18 siglando una rete, ma viene trasferito in pianta stabile con la Primavera, dove disputa 26 gare, con una rete messa a segno, più 2 gare nella fase finale, 1 gol in Coppa Primavera, e 5 presenze in Youth League europea. Nella stagione 2023/2024 disputa 29 gare in Primavera con 8 reti messe a segno, più una rete in Coppa Primavera e ben 7 gare in Youth League europea. Nela stagione 2024/2025 viene mandato in prestito al Perugia, in Serie C girone B, dove fa il suo esordio tra i professionisti il 24 agosto 2024 (Pianese-Perugia 3-3) e mette a segno 3 reti (contro Lucchese, Arezzo e Spal) in 21 gare.

Nazionale

Di Maggio ha esordito con l’Italia Under 15 il 22 novembre 2019 contro il Portogallo, siglando una rete e ripetendosi contro la Finlandia (3 presenze e 2 reti complessive). L’esordio con l’Under 17 l’11 agosto 2021 contro la Svizzera, anche qui siglando una rete: il suo bilancio è di 18 gare e 5 reti, con 4 presenze e 1 gol nel Campionato Europeo U17. Nell’agosto 2022 arriva l’esordio anche in Under 18 dove disputa 4 gare. Nel settembre 2022 viene promosso in Under 19 dove scende in campo in 18 occasioni siglando 2 reti contro Georgia e Norvegia, di cui 4 presenze e 1 gol nel Campionato Europeo U19. Il 5 settembre 2024 arriva la chiamata dell’Under 20 contro la Polonia, attualmente sono 5 le presenze.

