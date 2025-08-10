Gaza, Italia e altri 4 Paesi respingono piano Israele: “Rischio di violare diritto internazionale”

Il Consiglio di Sicurezza dell‘Onu ha posticipato la riunione prevista per oggi su Gaza. Lo riporta il calendario ufficiale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La riunione d’emergenza, richiesta da diversi Paesi membri dopo l’annuncio del piano di Israele su Gaza, si terrà domenica 10 agosto, alle ore 10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha messo in guardia Israele sul rischio di “una pericolosa escalation” che “rischia di peggiorare le conseguenze già catastrofiche per milioni di palestinesi”.

“Il Segretario Generale è seriamente allarmato dalla decisione del governo israeliano di ‘prendere il controllo di Gaza City’. Questa decisione segna una pericolosa escalation e rischia di aggravare le già catastrofiche conseguenze per milioni di palestinesi”, ha dichiarato il suo portavoce in una nota.

Il piano prevede, inoltre, di procedere al disarmo di Hamas con la liberazione dei circa 50 ostaggi ancora prigionieri.

Netanyahu: “Libereremo Gaza da Hamas”

“Non occuperemo Gaza, la libereremo da Hamas” ha scritto ieri il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, sul suo profilo X. “Gaza sarà smilitarizzata e verrà istituita un’amministrazione civile pacifica, che non sia l’Autorità Nazionale Palestinese, né Hamas, né un’altra organizzazione terroristica” aggiunge. “Questo contribuirà a liberare i nostri ostaggi e a garantire che Gaza non rappresenti una minaccia per Israele in futuro”, conclude il post.

La reazione dell’Idf

L’esercito eseguirà il piano “nel miglior modo possibile”, ha dichiarato il capo di Stato maggiore israeliano, Eyal Zamir. “Siamo responsabili della prontezza dell’esercito, della sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini, della restituzione degli ostaggi e della sconfitta di Hamas, e così faremo”, ha detto Zamir, rivolgendosi ai comandanti di divisione e ai vertici militari durante una riunione, stando a una nota delle Idf.

Le Forze di difesa israeliane erano, però, contrarie al piano. Prima che il gabinetto l’approvasse, avevano messo in evidenza come l’operazione avrebbe messo a rischio la vita degli ostaggi rimasti, oltre a poter scatenare un disastro umanitario.

Hamas: “Per gli ostaggi sarà la fine”

“La decisione di occupare Gaza conferma che il criminale Netanyahu e il suo governo nazista non si preoccupano della sorte dei loro prigionieri”, ha detto Hamas, aggiungendo: “Sanno bene che estendere l’aggressione significa sacrificarli”.

Qatar: “Così gli sforzi per il cessate il fuoco vengono compromessi”

Il Qatar condanna la decisione israeliana di conquistare Gaza, dove attualmente un milione di palestinesi ha trovato rifugio nella parte settentrionale della Striscia devastata dalla guerra. In una dichiarazione del ministero degli Esteri qatariota si afferma che Doha considera la decisione “uno sviluppo pericoloso che rischia di aggravare le sofferenze umanitarie, causate dalla guerra in corso nella Striscia, ne esacerba le ripercussioni disastrose e compromette gli sforzi volti a raggiungere un cessate il fuoco permanente”. Doha invita la comunità internazionale a “intraprendere azioni urgenti per impedire alle autorità di occupazione israeliane di attuare questa decisione”.

Cosa prevede il piano

Il piano prevede anche che il territorio sia governato da “un’amministrazione civile alternativa, né Hamas né l’Autorità palestinese”. Secondo la tv N12, che cita un ufficiale di alto grado, l’operazione autorizzata nelle ultime ore riguarderebbe solo Gaza City. Gli abitanti dell’area, secondo la stessa fonte, saranno costretti a essere trasferiti in campi per sfollati entro l’inizio di ottobre.”Il gabinetto di sicurezza, a maggioranza, ha adottato – si legge – i cinque principi per concludere la guerra: il disarmo di Hamas, il ritorno di tutti gli ostaggi, i vivi e i deceduti, la smilitarizzazione della Striscia di Gaza, il controllo di sicurezza israeliano nella Striscia di Gaza, l’istituzione di un’amministrazione civile alternativa che non sia né Hamas né l’Autorità palestinese”. Secondo il Times of Israel, la decisione di sottolineare nella dichiarazione la zona di Gaza City, dove vivono circa 800mila palestinesi, indica che sarà un piano graduale e che almeno comincerà da qui.