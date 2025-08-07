Ucraina-Russia, Casa Bianca: “Trump pronto a vedere Putin e Zelensky”

Donald Trump è “aperto a incontrare” sia il presidente russo Vladimir Putin che l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Ad affermarlo la portavoce del presidente degli Stati Uniti d’America Karoline Leavitt, aggiungendo che “i russi hanno espresso il desiderio di incontrare” il presidente Usa.

La possibilità è stata discussa in una chiamata tra Trump e Zelensky, a cui, secondo una fonte ucraina di alto livello, hanno partecipato anche il segretario generale della Nato Mark Rutte e i leader di Gran Bretagna, Germania e Finlandia, dopo che l’inviato di Washington Steve Witkoff aveva visitato Mosca per dei colloqui, nella mattinata di oggi.

Secondo il New York Times, Trump ha dichiarato oggi a diversi leader europei di voler incontrare personalmente Putin già la prossima settimana, per poi tenere un incontro a tre con Volodymyr Zelensky.

Trump: “Molto produttivo incontro Witkoff-Putin, fatti grandi progressi”

“Il mio inviato speciale, Steve Witkoff, ha appena avuto un incontro molto produttivo con il presidente russo Vladimir Putin. Sono stati fatti grandi progressi”, ha scritto su Truth Trump.

“Poi – prosegue nel post il presidente degli Stati Uniti – ho aggiornato alcuni dei nostri alleati europei. Tutti sono d’accordo sul fatto che questa guerra debba arrivare a una fine e lavoreremo per questo nei prossimi giorni e nelle settimane a venire”.

Cremlino: “Colloquio Putin-Witkoff costruttivo e utile”

Il colloquio Putin-Witkoff è stato “utile e costruttivo”, ha riferito dal canto suo il Consigliere per la politica estera del presidente russo, Yuri Ushakov. La Russia, ha aggiunto, “ha ricevuto alcuni segnali da Trump” e “ne ha inviati altri” in risposta. Putin e Witkoff hanno anche discusso, oltre che del conflitto in Ucraina, delle prospettive dello sviluppo di una “partnership strategica” fra Stati Uniti e Russia.

Nonostante l’incomtro sia “andato bene” e i russi vogliano “continuare a impegnarsi”, “le sanzioni secondarie dovrebbero comunque essere attuate da venerdì”, ha detto un funzionario della Casa Bianca citato dal giornalista di Axios, Barak Ravid.

Zelensky: “Colloquio con Trump e leader europei”

Volodmyr Zelensky ha invece scritto un post su X dopo la notizia del colloquio telefonico con Trump. “Mentre tornavo dalle nostre brigate nella regione di Sumy – ha scritto in riferimento alla visita ai militari nell’area – ho parlato con Trump. Il colloquio è avvenuto dopo la visita a Mosca del rappresentante del presidente Trump, Steve Witkoff”. E ha aggiunto: “La nostra posizione comune con i nostri partner è assolutamente chiara, la guerra deve finire. E deve essere fatto in modo onesto. Leader europei hanno partecipato alla telefonata, e sono grato a ognuno di loro per il loro sostegno”.

Zelensky non ha fornito dettagli e ha aggiunto: “Abbiamo parlato di ciò che è stato precisato a Mosca”. “L’Ucraina difenderà la sua indipendenza – ha proseguito – Abbiamo tutti bisogno di una pace duratura e solida”. La Russia “deve porre fine alla guerra che ha iniziato”, conclude, con un ringraziamento a “tutti coloro che sono al fianco dell’Ucraina”.

Media: “Mosca valuta proposta per ‘tregua aerea’”

E intanto secondo quanto rivela Bloomberg, citando fonti al corrente delle discussioni, il Cremlino starebbe valutando una proposta di mettere in pausa la campagna aerea contro l’Ucraina come concessione a Trump. La proposta che Mosca starebbe considerando prevede una limitata “tregua aerea”, con una pausa ai raid russi con droni e missili, ma solo se anche Kiev aderisce, scrive Bloomberg. Che poi cita l’analista Sergei Markov, vicino al Cremlino, secondo cui “Trump ha bisogno di un qualche ‘regalo’, di una concessione dalla Russia e una tregua aerea potrebbe essere questo genere di regalo”.