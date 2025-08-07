Hiroshima 80 anni dopo, Mattarella: “Per umanità monito che non può essere dimenticato”

Con un minuto di silenzio Hiroshima ha commemorato oggi alle 8.15 ora locale il lancio da parte degli Stati Uniti il 6 agosto 1945 della bomba atomica che uccise circa 140mila persone. Tre giorni dopo, una bomba identica colpì Nagasaki, uccidendo circa 74.000 persone.

“Il nostro Paese, l’unica nazione ad aver subito bombardamenti atomici in tempo di guerra, ha la missione di guidare gli sforzi internazionali per un mondo senza armi nucleari”, ha dichiarato il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba.

“Gli Stati Uniti e la Russia possiedono il 90% delle testate nucleari mondiali e, nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina e delle tensioni in Medio Oriente, stiamo assistendo a un’accelerazione della tendenza al potenziamento militare”, ha lamentato il sindaco della città, Kazumi Matsui. “Alcuni leader accettano l’idea che ‘le armi nucleari siano essenziali per la loro difesa nazionale’, ignorando palesemente le lezioni che la comunità internazionale avrebbe dovuto imparare dalle tragedie storiche”, ha aggiunto nel corso della cerimonia che ha visto la presenza dei rappresentanti di 120 paesi, organizzazioni e regioni.

Mattarella: “Per umanità monito che non può essere dimenticato”

“L’ottantesimo anniversario del tragico bombardamento atomico di Hiroshima, cui seguì tre giorni dopo quello su Nagasaki, segnò l’esperienza di un evento apocalittico. Le esplosioni atomiche disintegrarono nel bagliore di un solo istante interi quartieri delle due città, spargendo morte e devastazione in proporzioni mai conosciute prima di allora. Ne pagarono il tributo sanguinoso decine di migliaia di vittime, perlopiù civili innocenti. Quei tragici avvenimenti, le molteplici sofferenze patite negli anni successivi dai sopravvissuti, rimangono per l’umanità monito che non può essere dimenticato. L’annientamento dell’umanità la prospettiva che l’uso del nucleare ha posto dinanzi a tutti noi”, afferma il presidente della repubblica Sergio Mattarella.

“Nessuna guerra nucleare può essere combattuta o vinta, a meno di mettere a rischio la stessa esistenza della vita sul pianeta – ammonisce il Capo dello Stato – I bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki non sono solo episodi bellici tra i più dolorosi del secolo scorso, né rappresentano soltanto una ferita ancora aperta per il popolo giapponese. Le due città sono moniti eterni di una memoria universale che testimonia dove può portare la furia distruggitrice dell’uomo e, al contempo, esempio di resilienza, di ciò che è possibile costruire con la pace”, afferma.

Per Mattarella “oggi, in uno scenario segnato da guerre, crescenti tensioni e contrapposizioni, occorre ribadire con forza che l’uso o anche la sola concreta minaccia di introdurre nei conflitti armamenti nucleari appare crimine contro l’umanità“. “La architettura globale del disarmo e della non proliferazione delle armi nucleari, tra i cardini del sistema multilaterale faticosamente costruito nel secondo dopoguerra, non può essere abbandonata, a rischio di accelerare un clima di scontro”, ammonisce il Capo dello Stato.

“A cinquanta anni dalla ratifica del Trattato di Non Proliferazione, la Repubblica Italiana ribadisce l’obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari, con la valorizzazione completa degli organismi internazionali di controllo predisposti a questo scopo”, conclude.

Il ricordo dei sopravvissuti: “Abbiamo ancora gli incubi”

Ottant’anni dopo la distruzione, i sopravvissuti alla bomba atomica, noti come hibakusha, sono scesi sotto i 100.000. Il Guardian, in un’era nuova di rischio nucleare, ha intervistato alcuni degli ultimi sopravvissuti all’esplosione della Seconda Guerra Mondiale, che provocò oltre 140.000 vittime e la distruzione di circa il 70% degli edifici. “Ricordo che l’aria era piena di fumo e c’erano corpi ovunque, faceva un caldo terribile – ha raccontato Yoshiko Niiyama, che quel giorno aveva dieci anni, parlando nella sua casa alla periferia di Hiroshima – I volti dei sopravvissuti erano così sfigurati che non volevo guardarli. Ma dovevo farlo”.

Niiyama non ha mai trovato suo padre né i suoi resti, che probabilmente furono inceneriti insieme a quelli dei suoi colleghi con i quali lavorava in banca. In questi anni, ha raccontato la donna ormai novantenne, molti hibakusha sono rimasti in silenzio per timore di subire discriminazioni, come non riuscirsi a sposarsi o trovare un lavoro. “Si diceva che i bambini nati da Hiroshima sarebbero stati deformi”, ha lamentato ancora la sopravvissuta che ha aggiunto: “Non mi piace il mese di agosto. Ho sempre gli incubi in prossimità dell’anniversario. Non voglio pensare a quel giorno, ma non riesco a dimenticarlo. Sono contenta di ricordare ancora di essere un’hibakusha”.

“Ora che l’anniversario si avvicina, posso parlare di nuovo con lei”, ha confessato Kyoko, nipote di Niiyama, spiegando che quando era alle superiori chiese alla nonna di raccontarle la sua esperienza durante la guerra e solo in quel momento Niiyama, che era un po’ reticente, ruppe il silenzio. “(L’anniversario ndr,) è un momento davvero prezioso per la nostra famiglia anche se è doloroso”, ha detto la nipote condividendo l’enorme difficoltà di rivivere la tragedia di Hiroshima.

L’anno scorso, i sopravvissuti agli attacchi di Hiroshima e Nagasaki, riuniti nelll’organizzazione Nihon Hidankyo, hanno ottenuto il Nobel per la pace per la loro campagna volta a liberare il mondo dalle armi nucleari. Ma gli abitanti di Hiroshima devono affrontare una corsa contro il tempo per garantire che il loro messaggio sopravviva e si diffonda in tempo, in un mondo che sembra avvicinarsi sempre di più a una nuova era di rischio nucleare. Il presidente russo, Vladimir Putin, non ha escluso l’uso di armi nucleari tattiche nella sua guerra contro l’Ucraina, mentre recentemente una velata minaccia nucleare da parte dell’ex leader russo, Dmitrij Medvedev, ha spinto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a spostare due sottomarini nucleari statunitensi più vicino alla Russia.

“Gli hibakusha hanno trascorso la loro intera esistenza raccontando coraggiosamente le loro storie, rivivendo essenzialmente i traumi della loro infanzia, per assicurarsi che il mondo capisca le conseguenze devastanti delle armi nucleari sulle persone”, ha dichiarato Melissa Parke, direttrice esecutiva della Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari. “Hanno cercato di far capire a tutti il motivo per cui è necessario abolirle, in modo che nessun altro debba rivivere la loro stessa sofferenza”, ha concluso la direttrice.

“Little Boy” era il nome della bomba nucleare che, sganciata dal B29 americano Enola Gay, esplose a circa 600 metri da terra su Hiroshima, con una potenza equivalente a 15.000 tonnellate di Tnt. Tra le 60.000 e le 80.000 persone morirono sul colpo, con il bilancio delle vittime che salì a 140.000 entro la fine dell’anno, a causa delle ustioni e delle malattie provocate dall’esposizione acuta alle radiazioni. Tre giorni dopo, gli americani sganciarono una seconda bomba atomica su Nagasaki, uccidendo altre 74.000 persone. Il 15 agosto, il Giappone si arrese, ponendo fine alla seconda guerra mondiale.