Caldo in aumento, domani 11 città bollino giallo e 2 in arancione

(Adnkronos) – Caldo in aumento, continua il rialzo delle temperature in Italia. L’infilata di bollini verdi che ha caratterizzato la fine di luglio e l’inizio di agosto si interrompe oggi, giovedì 7. L’ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute indica 4 città bollino giallo (rischio 1), livello di pre-allerta per le ondate di calore: Bolzano, Firenze, Perugia e Rieti. Il clima si scalderà ulteriormente domani, venerdì 8 agosto, quando i capoluoghi in giallo – sui 27 monitorati – salgono a 11 e compaiono anche 2 bollini arancioni. In giallo Bologna, Bolzano, Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. In arancione Firenze e Rieti, dove il livello di rischio passerà a 2, con pericoli per la salute delle persone fragili.

Secondo i dati registrati da Legambiente a Roma, Napoli, Bologna, Milano e Palermo con la sua campagna ‘Che Caldo Che Fa! Contro la cooling poverty: città + fresche, città + giuste’, realizzata con il supporto di Banco dell’Energia e in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, dalle 171 termografie scattate da fine giugno al 27 luglio in 10 quartieri delle 5 città capoluogo, dove sono state mappate oltre 700 infrastrutture e servizi, è stata registrata una temperatura ambientale media di 35,4°C, con la massima di 43°C nel quartiere di Secondigliano, Napoli, e la minima di 29,5°C a Murri, Bologna. Le temperature medie delle 509 superfici monitorate (tra asfalto, cemento, sanpietrini, aiuole, macchine, ecc…) si attestano, invece, a 45,6°C.

(Adnkronos – Salute)