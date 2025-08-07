Alessandro Basciano ‘rifiuta’ il braccialetto elettronico, ora il dj rischia i domiciliari

Alessandro Basciano non si è presentato stamane all’appuntamento in commissariato a Milano per mettere il braccialetto elettronico e ora rischia gli arresti domiciliari. Da quanto si apprende, ieri martedì 5 agosto il deejay ha informato le forze dell’ordine – con una mail inviata dal suo avvocato Leonardo D’Erasmo – che non ha più un’abitazione in affitto a Milano e che da anni risiede alle Canarie sebbene, interrogato, abbia sempre fornito l’indirizzo di un’abitazione in zona porta Venezia.

Il suo rifiuto – ieri l’ex concorrente del Grande fratello Vip che vanta oltre un milione di follower e lavora sempre più spesso come deejay all’estero era a Ibiza – rischia di aggravare la sua posizione: o al suo rientro in Italia acconsente a mettere il braccialetto elettronico o rischia i domiciliari e se non indica un altro posto in cui stare potrebbe (come soluzione estrema) finire in carcere. In questo momento per il trentaseienne accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, conosciuta nel reality show, la Procura di Milano non è intenzionata a intervenire all’estero con un provvedimento ad hoc confidando, probabilmente, in un ravvedimento di Basciano che in Italia ha la famiglia e due figli minori.

Lo scorso aprile la Cassazione aveva confermato per Basciano il divieto di avvicinarsi (a meno di 500 metri) e di comunicare con l’ex compagna Codegoni. La decisione confermava l’indicazione del Tribunale del Riesame di Milano a cui si era inizialmente rivolta la Procura – l’aggiunta Letizia Mannella e il pubblico ministero Antonio Pansa – dopo che la giudice per le indagini preliminari Anna Magelli aveva scarcerato il deejay arrestato il 21 novembre 2024. A breve è attesa anche la chiusura delle indagini nei confronti di Basciano denunciato dalla modella ventitreenne. Sentita mesi fa dagli inquirenti, l’ex compagna ha ribadito le minacce e gli insulti ricevuti anche via chat, ma soprattutto ha sottolineato di non aver mai ritirato la querela – presentata nel dicembre 2023 -, e di non essere intenzionata a farlo.

Leggi anche

(ADNKRONOS)