Iscrizioni aperte al Giro dell’Italia che Dona 2025

Anche per il 2025, le organizzazioni non profit di tutta Italia hanno la possibilità di partecipare al Giro dell’Italia che Dona, l’iniziativa promossa nell’ambito del Giorno del Dono, la giornata nazionale istituita per celebrare e valorizzare la cultura del dono, della solidarietà e della partecipazione attiva.

L’Istituto Italiano della Donazione (IID) rilancia l’invito a tutte le organizzazioni interessate a prendere parte al contest #DonareMiDona Non Profit, un’occasione per farsi conoscere, raccontare il proprio impegno e unirsi simbolicamente a una grande mappa del bene che attraversa il Paese.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le organizzazioni non profit. Per farlo, è sufficiente candidare una o più iniziative che promuovano i valori del dono, della solidarietà e della generosità, da svolgersi tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2025. Ogni attività entrerà a far parte del cartellone nazionale che andrà a disegnare la geografia del Giro dell’Italia che Dona.

Le iscrizioni sono aperte fino all’8 settembre 2025. Dopo questa data e fino al 22 settembre, sarà possibile votare e far votare la propria iniziativa: quella che riceverà più voti sarà premiata nell’ambito degli eventi ufficiali del Giorno del Dono 2025.

Due modalità di adesione

Le organizzazioni possono scegliere fra due forme di adesione:

Adesione attiva : dedicata a chi propone un’iniziativa concreta sul territorio e intende partecipare al contest.

: dedicata a chi propone un’iniziativa concreta sul territorio e intende partecipare al contest. Adesione morale: pensata per chi non ha un evento da proporre, ma desidera comunque sostenere la campagna diventando Testimonial del Giorno del Dono.

Cosa si riceve

Tutte le organizzazioni non profit iscritte riceveranno il logo ufficiale del Giorno del Dono e un kit di materiali di comunicazione, utili a promuovere la propria adesione e iniziativa sui canali istituzionali e social.

Per maggiori dettagli, per accedere al form di iscrizione e per scoprire tutte le opportunità offerte dal Giorno del Dono 2025, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Istituto Italiano della Donazione o scrivere a [email protected].