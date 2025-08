Bper lancia mutuo online, intero iter si gestisce da web e app

Il gruppo Bper Banca arricchisce l’offerta dei mutui e lancia il nuovo servizio di erogazione di mutui online che coniuga l’efficienza del digitale con la centralità della relazione umana. Il nuovo servizio consente di gestire l’intero iter, dalla simulazione alla stipula, direttamente in rete, tramite sito, app o Smart Web, con il supporto costante di un consulente dedicato, che segue il cliente per tutto il periodo dell’istruttoria. Lo comunica una nota. “Un contatto umano diretto – si legge – e tutti i vantaggi della tecnologia, tra cui una significativa riduzione dei tempi di delibera: grazie alla digitalizzazione del processo, è possibile avviare la pratica già entro 10 giorni dalla simulazione e ottenere una risposta in circa 30 giorni, con una riduzione dei tempi medi previsti”.

“Con la nostra offerta di mutuo online vogliamo ridefinire l’esperienza del credito immobiliare, ampliando le modalità di acquisto della casa a disposizione dei clienti e rendendo il processo ancora più semplice, veloce ed efficiente. Abbiamo progettato un modello che unisce l’efficienza del canale digitale con la competenza e l’assistenza dei nostri colleghi, che seguono da vicino i clienti in una delle decisioni importanti della loro vita. Il nostro obiettivo è semplice e ambizioso: permettere a chi desidera acquistare casa di gestire l’intero processo a distanza, con la sicurezza di avere sempre al proprio fianco un Advisor dedicato”, commenta Maurice Lisi, responsabile Direzione Digital Business di Bper.

Percorso e strumenti intuitivi consentono di valutare in autonomia la sostenibilità dell’investimento, mentre, attraverso i nuovi voucher mutui Mu-tuo, è possibile ottenere una pre-delibera anche prima di aver individuato l’immobile da acquistare. La consulenza, la scambio della documentazione e la gestione della firma Digitale avvengono tramite i servizi di Smart Banking di Bper, in un ambiente sicuro e conforme agli standard più elevati di protezione dei dati. L’offerta è pensata per i privati, già clienti o nuovi, con finalità di acquisto, surroga o ristrutturazione, e si rivolge a chi desidera un’esperienza semplice, veloce ed efficiente unita a una consulenza guidata di qualità.

(ADNKRONOS)