Roma, martedì il miracolo della Madonna della Neve a Santa Maria Maggiore

Il ‘miracolo’ della neve d’agosto si ripete anche quest’anno e lo spettacolo si anima di luci, colori e musica. E’ la 42esima edizione del Miracolo della Neve a Roma a Santa Maria Maggiore con una rievocazione storica di ciò che si narra che accadde la notte del 5 agosto del IV secolo, la Vergine Maria apparve in sogno sia a Papa Liberio che a un patrizio romano, chiedendo la costruzione di una chiesa nel luogo dove sarebbe caduta la neve. Al loro risveglio, i due trovarono il colle Esquilino imbiancato, nonostante fosse piena estate.

Per rievocare quel miracolo, dal 1983, ogni 5 agosto, piazza di Santa Maria Maggiore si trasforma in un grande teatro a cielo aperto dove va in scena un’intensa nevicata artificiale tra spettacoli di luci e musica. “Le antiche tradizioni sono la struttura portante della Nazione – spiega all’Adnkronos l’ideatore dello spettacolo l’architetto Cesare Esposito – e la piazza di Santa Maria Maggiore si animerà con luci, bande musicali e il Messia di Handel aprirà il cielo antico dell’Esquilino. E la Fanfara dei Carabinieri, aprirà le celebrazioni con inni e pezzi classici. Ringrazio il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, il consigliere regionale Fabrizio Ghera e il presidente Regione Lazio Francesco Rocca e tutti gli sponsor che mi hanno sostenuto”.

Un magico evento rievocativo con tanto di nevicata in piazza, con fantastiche scenografie di forme immaginifiche che si conformano all’armonia universale della genesi del miracolo, grazie ai teatri di luce, con l’intento d’illuminare la coscienza sociale per la libertà universale, con la speranza che possa germogliare la pace nel mondo, tra i popoli di ogni credo e razza. Presentano l’evento ben due noti attori-conduttori, Angelo Blasetti e Pietro Romano. Madrina della serata l’attrice Laura Di Luca. Tra gli ospiti, anche la giornalista Feliciana Di Spirito, presidente dell’associazione Accademia dei Pedagogisti.

(ADNKRONOS)