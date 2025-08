Amichevole ad Abano Terme: Padova-Lecco 3-1

Amichevole ad Abano Terme

PADOVA – LECCO parziale 3-1

Reti: 11° Sipos, 34° Fusi, 41° Fusi, 11°st Varas rig.

PADOVA: 14 Fortin, 3 Pastina, 4 Belli, 7 Varas, 8 Fusi, 11 Seghetti, 15 Faedo, 17 Capelli, 20 Bortolussi, 21 Bacci, 29 Tumiatti. In panchina: 12 Voltan, 22 Bensi, 2 Delli Carri, 5 Perrotta, 6 Crisetig, 16 Baselli, 18 Buonaiuto, 19 Valente, 23 Boi, 24 Caporello, 25 Russini, 26 Di Maggio, 27 Villa, 28 Harder, 30 Ghiglione. Allenatore: Andreoletti

LECCO: 1 Furlan, 6 Mallamo, 10 Furrer, 11 Galeandro, 13 Battistini, 16 Ferrini, 17 Pellegrino, 18 Tanco, 21 Metlika, 25 Sipos, 26 Frigerio. In panchina: 12 Tscholl, 22 Dalmasso, 2 Di Bitonto, 4 Marrone, 5 Zanellato, 7 Grassini, 9 Alaoui, 14 Bonaiti, 20 Mihali, 37 Papotti, 41 Romani, 78 Anastasini. Allenatore: Valente

Arbitro: Branzoni (Covolan, Puggina)

STADIO MONTE ORTONE – Abano Terme: Il Padova affronta davanti a 650 spettatori il Lecco, compagine del Girone A della Lega Pro. Viene osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Paolo Antonioli. 3° subito Padova pericoloso con una punizione di Bacci dal limite, palla che supera la barriera, ma sfiora il palo alla sinistra di Furlan. All’11° Lecco in vantaggio: Sipos supera Fortin di destro su cross di Pellegrino. Al 17° ottima azione con Varas che pesca Bortolussi al centro, sponda verso Seghetti, ma Battistini anticipa. Forcing biancoscudato alla mezzora, prima con un diagonale di Tumiatti deviato da Furlan, successivamente con cinque corner insidiosi consecutivi. Al 34° il Padova perviene al pareggio con un colpo di testa di Fusi su traversone dalla sinistra di Capelli. Al 37° botta di Tumiatti da fuori, palla deviata da un difensore, sul proseguimento dell’azione 8° angolo conquistato da Seghetti su sponda di Bortolussi: si salva sulla linea la difesa del Lecco su doppia occasione di testa di Faedo e Varas! Al 41° apertura illuminante di Seghetti per Faedo che sfugge sulla sinistra, palla al centro dove Fusi sigla il raddoppio. Allo scadere rete annullata a Varas per presunto fallo di Fusi su Furlan. Prima frazione che termina sul risultato di 2-1 per i biancoscudati.

2° Tempo

PADOVA: Fortin (dal 24′ s.t. Bensi); Belli (dal 26′ s.t. Boi), Pastina (dal 13′ s.t. Villa), Faedo (dal 26′ s.t. Perrotta), Tumiatti (dal 26′ s.t. Ghiglione), Fusi (dal 26′ s.t. Harder, Bacci (dal 26′ s.t. Crisetig), Varas (dal 26′ s.t. Di Maggio), Capelli (dal 26′ s.t. Valente); Seghetti (dal 1′ s.t. Russini), Bortolussi (dal 26′ s.t. Caporello)

A DISPOSIZIONE Voltan, Delli Carri, Baselli, Bonaiuto

ALLENATORE Andreoletti

LECCO: Furlan; Tanco (60’ Di Bitonto), Battistini (60’ Marrone), Ferrini (60’ Romani); Pellegrino (60’ Grassini), Mallamo (46’ Bonaiti), Metlika (46’ Zanellato), Furrer (60’ Anastasini); Frigerio (60’ Mihali), Galeandro (46’ Alaoui); Šipoš (60’ Papotti). A disp. Dalmasso, Tschöll. All. Valente

Si riparte con Russini al posto di Seghetti, diversi cambi nelle file invece del Lecco. Al 10° punizione di Russini dal limite alta sopra la traversa. Al 11° scambio Bortolussi-Capelli-Varas, calcio di rigore per i biancoscudati: dal dischetto si presenta Varas che batte Furlan alla sua sinistra per il 3-1. Entra Villa al posto di Pastina. Girandola di cambi nel Lecco al quarto d’ora con 7 cambi complessivi. Al 24° Belli ci prova dal limite, bordata alta sopra la traversa. Al 26° girandola di cambi anche per il Padova, entrano Caporello, Boi, Ghiglione, Crisetig, Di Maggio e Harder. Al 32° tiro di Valente su tacco di Russini, respinge Furlan. Un minuto dopo ancora Russini vicino alla rete con un diagonale. Nel finale di tempo il Padova porta a 10 gli angoli complessivi, sfiorando la rete con Perrotta. Finisce con il risultato di 3-1 in favore dei biancoscudati.

(Calcio Padova)