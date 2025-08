Botteghe orafe. Lavorare in rete, una soluzione condivisa per la continuità d’impresa” incontro di presentazione lunedì 15 settembre

Lunedì 15 settembre alle ore 17.00 presso Forte Marghera, Mestre (VE) saranno presentati gli esiti del progetto “Botteghe Orafe”.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione di Confartigianato Imprese Veneto e Strategy Innovation, già spin off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, si pone l’obiettivo di accompagnare le imprese del settore orafo in un percorso di rilancio attraverso la costituzione di reti d’impresa, uno strumento strategico per affrontare insieme le grandi sfide che il comparto sta vivendo: dalla crescente complessità del mercato al calo della domanda, fino al delicato tema del ricambio generazionale e dell’innovazione.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare, grazie alla presenza di esperti di settore, le opportunità concrete offerte dal fare rete: collaborazione tra imprese, condivisione di risorse e competenze, business plan dedicato, promozione condivisa e maggiore competitività sui mercati.

Per questo, invitiamo tutte le aziende orafe a partecipare affinché l’incontro possa rappresentare un momento di confronto e partenza reale per un progetto comune.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link. iscrizione evento Botteghe Orafe

Scarica la locandina

Per maggiori informazioni

(Confartigianato Imprese Padova)