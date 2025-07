Caldo africano ha mollato l’Italia, ma quanto durerà questo clima piacevole?

Dopo il caldo africano che per giorni ha tenuto in ostaggio l’Italia, stiamo vivendo – grazie alla presenza dell’anticiclone delle Azzorre – un clima piacevole con temperature massime che faticheranno a superare i 32 gradi, anche al Sud, almeno fino a martedì della prossima settimana. Per trovare un piccolo neo, nei prossimi 7 giorni di questa estate vintage, bisognerà aspettare il weekend al Nord, quando una blanda perturbazione porterà qualche acquazzone sparso (localmente anche in Toscana): a essere pignoli, sono previsti anche locali temporali pomeridiani a ridosso delle montagne sottolinea iLMeteo.it.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 30 luglio – Al Nord: temporali pomeridiani sui rilievi, instabile sul Veneto. Al Centro: sole, temporali pomeridiani sui rilievi. Al Sud: sole e clima piacevole.

Domani, giovedì 31 luglio – Al Nord: sole prevalente.. Al Centro: sole, nubi di calore sui rilievi. Caldo normale. Al Sud: sole e clima piacevole.

Venerdì 1 agosto – Al Nord: sole, peggiora dal pomeriggio dalle Alpi. Al Centro: soleggiato. Caldo normale. Al Sud: sole e clima piacevole.

TENDENZA: più instabile nel weekend con qualche acquazzone al Nord, localmente anche al Centro.

