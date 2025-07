Ucraina-Russia, Trump e il nuovo ultimatum a Putin: “Ha 10 giorni”

Donald Trump invia un nuovo ultimatum a Vladimir Putin. Il presidente degli Stati Uniti aveva ‘concesso’ 50 giorni al presidente russo per porre fine alla guerra in Ucraina. La deadline sarebbe scaduta il 2 settembre ma i segnali inviati da Putin inducono Trump a ridurre i tempi: senza novità sostanziali nei prossimi 10-12 giorni, gli Usa adotteranno sanzioni contro Mosca.

“Non sono più così interessato a parlare”, ha detto Trump, ripetendo la sua minaccia di sanzioni e tariffe secondarie sulla Russia “a meno che non si raggiunga un accordo”, strada che non vorrebbe percorrere: “Non voglio farlo alla Russia, amo il popolo russo, è un grande popolo”. Tuttavia, “troppe persone stanno morendo”, ha aggiunto.

“Non voglio usare la parola mentire. Ma sembrava che in, diciamo, tre occasioni”, si fosse vicini a “un cessate il fuoco e forse alla pace”. E poi, “all’improvviso, i missili volano su Kiev e altri luoghi. E io ho detto, che cosa significa tutto questo? Questo è successo troppe volte, non mi piace”.

A Trump è stato anche chiesto se pensi che Putin lo rispetti personalmente. “Sono sempre andato d’accordo con il presidente Putin” e “ho avuto un ottimo rapporto con lui”, ha risposto. “Pensavo che saremmo stati in grado di negoziare qualcosa. Forse succederà ancora, ma è molto tardi nel processo. Sono deluso”. Dopodiché si è lamentato dell’attitudine di Mosca, sottolineando che la Russia dispone di terre “enormi” che “potrebbero essere così ricche” e “prosperare come praticamente nessun altro Paese”, mentre “invece spendono tutti i loro soldi in guerra e nell’uccidere persone.”