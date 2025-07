Trump e l’incontro con Starmer, presidente Usa padrone di casa (in Scozia)

Donald Trump padrone di casa riceve il premier britannico Keir Starmer. In Scozia. Il video diffuso dalla Casa Bianca documenta una scena tutto sommato particolare, considerati i protagonisti e il luogo dell’incontro. Il presidente degli Stati Uniti è in Scozia, nel Regno Unito, ed è di fatto il padrone di casa nell’incontro con il primo ministro britannico Starmer. Il meeting va in scena in una proprietà di Trump, il golf club di Turnberry, e non in una sede istituzionale. Il dettaglio sfugge a molti utenti quando il video rimbalza sui social, soprattutto su profili X filo-trumpiani e vicini al movimento Maga. Per molti ammiratori del presidente ce n’è abbastanza per decretare che, dopo l’accordo con l’Unione europea sui dazi, Trump sia il ‘king of Europe’.