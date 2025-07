JACOPO ALBERTIN SFRECCIA AL TROFEO DELL’ADRIATICO, PRIMATO PERSONALE (E DI SOCIETÀ) PER AZZURRA BALLIN

Poco fortunato il debutto del Trofeo dell’Adriatico. A Cesena, nella prima edizione della rassegna per rappresentative regionali under 23, vanno a referto solo nove gare, cinque maschili e quattro femminili. Poi arriva il maltempo e la manifestazione viene sospesa. Per il Veneto (squadra nella foto sotto) – e per Assindustria Sport – la vittoria di Jacopo Albertin nei 200 (21”65 ventoso, +3.2), e le terze piazze di Giada Donati negli 800 (2’09”07) e di Luca Ostanello (Assindustria Sport) nei 400 a ostacoli (52”73). Niente possibilità di mettersi in mostra per gli altre tre atleti gialloblù convocati dal fiduciario tecnico regionale Mattia Beretta in rappresentativa, ovvero Thomas Serafini (1.500), Lorenzo Schiavon (asta) e Filippo Cibin (4×400 mista).

Ma il weekend ha sorriso anche ad Azzurra Ballin (nella foto in alto) che, nel Triveneto Meeting Internazionale di Trieste, firma il proprio primato personale nei 100 a ostacoli, sfrecciando in 13”54 in finale (vento a +0.5), riscontro che le ha garantito il quinto posto nella gara vinta da Veronica Besana (Fiamme Gialle). E i complimenti per Azzurra sono doppi, perché, nell’occasione, ha anche stabilito il nuovo primato di società per Assindustria Sport. Buona anche la prestazione di Davide Pilli, quarto nei 200 in 22”38 (-0.7).



(Assindustria Padova)