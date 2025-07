Bambina di 11 anni morta a Palermo, aperta inchiesta: su corpo segni violenza

L’11enne, che soffriva di epilessia, era stata portata in ospedale dalla mamma in arresto cardiocircolatorio

Indagini sono in corso sulla morte di una ragazzina di 11 anni arrivata sabato sera, intorno alle 21.30, in arresto cardiocircolatorio all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, dove è stata portata dalla madre. A quanto sia prende durante i tentativi di rianimarla i medici hanno notato segni di violenza sul corpo. Sul caso la procura dei minori ha aperto un’inchiesta e sono in corso gli accertamenti affidati agli investigatori della Squadra Mobile. Sul corpo verrà eseguita l’autopsia.

Soffriva di epilessia

La giovane vittima soffriva di crisi epilettiche. E, mentre la Polizia sta ascoltando i familiari, non è escluso che i segni ritrovati sul corpo siano riconducibili ai tentativi di contenere una crisi epilettica. Sul caso la procura dei minori ha avviato un’inchiesta e sul corpo verrà eseguita l’autopsia.