Tajani torna sullo ius scholae: “Preferite i maranza o i ragazzi che vanno a scuola?”

“Preferite i maranza, o chi va a scuola per 10 anni e poi diventa cittadino italiano?”. Così il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso del suo intervento al Consiglio nazionale del partito, tornando sul tema dello ius scholae, ribadendo cne “la nostra non è una proposta lassista, è invece è più severa sulla cittadinanza italiana”. “I maranza a scuola non ci vanno e poi vanno a delinquere e diventano cittadini italiani”, aggiunge.

“Io i maranza non li voglio, voglio invece ragazzi per bene, anche se sono figli di genitori non italiani, possono essere ucraini, possono essere sudamericani, possono essere di qualsiasi paese del mondo, che studiano e si formano, che sanno la lingua italiana, che conoscono la storia, la geografia, la nostra Costituzione, altro che norma lassista per incrementare l’immigrazione, è una norma più severa di quella che c’è in vigore oggi”.

(ADNKRONOS)