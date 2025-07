Sagre e Feste in provincia di Padova: gli eventi del fine settimana dal 25 al 27 luglio 2025

Limena Festival – Limena Edizione speciale per il 10° anniversario di Limena Festival: Musica, Food e Divertimento!

“Watermelon Party” – Parrocchia S. Maria di Veggiano, Veggiano Nel verde, ai piedi dell’argine del Bacchiglione: anguria e altra frutta fresca, birra alla spina ed una cocktail station per i palati più curiosi, panini onti. Atmosfera Country con musica e balli di gruppo.

Sagra di Vigorovea – Vigorovea, piazzale dietro la chiesa, Sant’Angelo di Piove di Sacco Sagra di San Giacomo a Vigorovea: 6 serate da trascorrere in compagnia, con stand gastronomico, area spettacoli e gonfiabili.

Sagra di Sant’Anna – Via Malusà, 1, Lozzo Atestino Immancabile appuntamento con la Sagra di Sant’Anna: tutte le sere, presso la Parrocchia, stand gastronomico, luna-park, pesca di beneficienza, momenti musicali con dj set, karaoke, esibizioni di ballo.

Sagra di San Daniele – Rosara, Codevigo

La Tradizionale Sagra propone deliziosi piatti della tradizione, sia di carne che di pesce, nel suo famoso e rinomato stand gastronomico, balli e divertimento, gonfiabili e pesca di beneficenza.

Per maggiori informazioni sugli eventi, consulta il calendario dedicato alle Sagre e Feste in provincia di Padova: Sagre e Feste in provincia di Padova