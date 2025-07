Porti, Assonat presenta pdl per rilancio settore

Dopo la presentazione del piano strategico per la portualità turistica italiana, il presidente di Assonat-Confcommercio, Luciano Serra, annuncia oggi una proposta di legge, ‘Disposizioni in materia di portualità turistica innovativa’, che punta a rilanciare il settore della portualità turistica in Italia.

La proposta – trasmessa ufficialmente alle principali figure politiche italiane, tra cui i ministri del Turismo, della Protezione Civile e Politiche del Mare, delle Infrastrutture e dei trasporti, delle Imprese e del Made in Italy, nonché al presidente dell’intergruppo Parlamentare sull’Economia del Mare e ai presidenti delle Commissioni competenti del Parlamento italiano – si inserisce in un piano di ampio respiro, che mira a rafforzare il sistema portuale italiano, promuovendo la modernizzazione delle infrastrutture, l’adozione di tecnologie ecocompatibili e la semplificazione delle procedure burocratiche.

“La nostra proposta di legge rappresenta il passo successivo alla visione delineata nel Piano Strategico. È il momento di tradurre le idee in azioni concrete. Vogliamo costruire un sistema di portualità turistica che non solo sia competitivo e moderno, ma che sappia anche rispondere alle sfide globali, come quelle ambientali e logistiche. Il nostro obiettivo è creare porti che siano al centro dell’innovazione e della sostenibilità, unendo sviluppo economico e rispetto per l’ambiente”, ha dichiarato Luciano Serra, presidente di Assonat-Confcommercio.

Il Piano strategico per la portualità turistica italiana ha delineato una serie di obiettivi chiave per rilanciare il settore. Ora, con la proposta di legge, Assonat-Confcommercio intende rendere queste linee guida operative. Il Piano strategico include, tra le sue priorità, un aggiornamento normativo, la promozione di investimenti in infrastrutture moderne, la spinta verso la sostenibilità e l’ampliamento delle opportunità per il turismo internazionale.

I 16 articoli coprono diverse aree del settore della portualità turistica, tra cui la semplificazione delle procedure burocratiche, l’incentivazione all’innovazione sostenibile, e la gestione delle infrastrutture. In particolare, è specificato che l’applicazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 7 della presente proposta di legge non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

“Questa legge deve rispondere alle esigenze di un settore che è fondamentale non solo per l’economia del mare, ma per l’intera economia nazionale. La portualità turistica italiana è uno degli asset più importanti del nostro Paese, un volano che contribuisce alla creazione di posti di lavoro e alla crescita del turismo internazionale. Oggi più che mai, la politica deve supportare questo settore con azioni concrete e normative adeguate”, ha aggiunto Serra. Inoltre, il Presidente Serra ha espresso la propria piena disponibilità, insieme al suo team tecnico altamente qualificato che opera da decenni nel settore, a fornire ogni dettaglio normativo e strategico necessario per supportare l’attuazione della proposta di legge.

Questi gli obiettivi principali della proposta di legge. Semplificazione amministrativa: Accelerare i processi di autorizzazione per i progetti di portualità turistica, riducendo il tempo e le risorse necessarie per ottenere permessi e licenze. Sostenibilità e innovazione: Incentivare l’adozione di tecnologie avanzate, ecocompatibili per ridurre l’impatto ambientale delle attività portuali e promuovere l’uso di energie rinnovabili.

Sostegno alla competitività: Creare sistemi fiscali e finanziari per attrarre investimenti, con particolare attenzione alla creazione di nuove infrastrutture portuali e all’ampliamento dei posti barca disponibili. Formazione e sviluppo delle risorse umane: Investire nella formazione e nella preparazione delle risorse umane per affrontare le sfide del settore portuale turistico in continua evoluzione.

Il settore della portualità turistica è uno degli ambiti che contribuisce maggiormente all’economia marittima italiana, con una crescita costante delle attività turistiche legate al mare. Con questa proposta di legge, Assonat-Confcommercio vuole dare un impulso decisivo alla crescita di un settore che ha il potenziale per diventare sempre più competitivo a livello internazionale, attraverso una gestione più moderna, sostenibile ed efficiente delle infrastrutture portuali.

(ADNKRONOS)