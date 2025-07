Partite IVA, imposte entro il 20 agosto con maggiorazione

Partite IVA, c’è ancora tempo per pagare le imposte sui redditi 2025 senza l’applicazione di sanzioni.

Per i soggetti ISA, la scadenza per versare il saldo e il primo acconto dovuto era fissata al 21 luglio. Resta ammesso il rinvio ai trenta giorni successivi, previa applicazione della maggiorazione pari allo 0,40 per cento.

Il nuovo calendario delle scadenze è stato fissato dal Decreto legge n. 84/2025, con il quale è stato specificato che resta ammessa la via del differimento anche per le partite IVA interessate dalla proroga.

Partite IVA, dopo il 21 luglio resta la scadenza ultima del 20 agosto

Come ormai noto, per le partite IVA interessate dall’applicazione degli ISA la scadenza per pagare il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi 2025 era fissata al 21 luglio.

Sulla base di quanto previsto dal DL n. 84/2025, all’articolo 13, il rinvio della scadenza canonica del 30 giugno relativa al saldo e al primo acconto ha interessato anche i contribuenti che:

● presentano cause di esclusione dagli ISA;

● applicano il regime forfettario o il regime di vantaggio;

● partecipano a società, associazioni o imprese che applicano gli ISA.

Nessun rinvio invece per i non titolari di partita IVA, per i soggetti diversi dalle persone fisiche (e quindi società ed enti commerciali e non), così come per chi esercita attività per le quali non sono approvati gli ISA o che percepiscono ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro.

La proroga ha modificato l’intero calendario degli appuntamenti da annotare, compreso il rinvio ai trenta giorni successivi, con maggiorazione dello 0,40 per cento.

Così come espressamente previsto dal DL Fiscale 2025, anche per le partite IVA interessate dal rinvio è garantita la possibilità di differimento, con maggiorazione dello 0,40 per cento delle somme dovute. L’appuntamento ultimo è quindi fissato al 20 agosto 2025, subito dopo la breve tregua fiscale estiva.

Imposte in un’unica soluzione o a rate fino a dicembre

In presenza dei requisiti soggettivi, la scadenza del 21 luglio, così come quella del 20 agosto, interessa la generalità delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi. IRPEF, IRES, IRAP, così come i contributi INPS e le imposte sostitutive seguono il nuovo calendario. Parimenti, anche il saldo IVA rientra tra le somme ammesse al rinvio.

Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o a rate. Per chi ha pagato la prima quota dovuta entro il 21 luglio, le somme successive andranno saldate entro i seguenti termini:

● seconda rata: 20 agosto;

● terza rata: 16 settembre;

● quarta rata: 16 ottobre;

● quinta rata: 17 novembre;

● sesta rata: 16 dicembre.

Chi ha optato per il rinvio al 21 agosto, dovrà invece versare le rate successive entro le seguenti scadenze:

● seconda rata: 16 settembre;

● terza rata: 16 ottobre;

● quarta rata: 17 novembre;

● quinta rata: 16 dicembre.

Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi del 4 per cento annuo, calcolati secondo il metodo commerciale e considerando il periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Nuove scadenze anche per chi ha aderito al concordato preventivo biennale

Le nuove scadenze interessano anche le partite IVA che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025.

Sul reddito concordato eccedente rispetto all’importo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (2023), sarà possibile applicare una flat tax a tre aliquote, pari al 10, al 12 o al 15 per cento.

Il conto dovuto scende ancora di più per i forfettari: si pagherà un’imposta pari al 10 per cento, ridotta al 3 per cento per i forfettari startup.

