Modifiche temporanee alla viabilità in via Rossi per lavori della linea tranviaria SIR2

Dal 28 luglio al 31 agosto 2025, per consentire i lavori di realizzazione della nuova linea tranviaria SIR2 – Tratta Ovest Rubano – Padova e del sistema SMART, verrà istituita la chiusura al traffico veicolare del controviale di via Rossi nel tratto compreso tra la rotatoria lungo la SR11 e l’accesso privato della ditta Center Casa, per una lunghezza complessiva di circa 90 metri.

Durante il periodo di accantieramento sarà comunque garantito:



– l’accesso alle attività e alle residenze situate nell’area interessata;



– il passaggio pedonale sul lato sud del cantiere, con collegamento tra Etra e via Bernardi;



– il transito veicolare a doppio senso nel tratto di via Rossi controviale compreso tra via Bernardi e Center Casa, come da modifica temporanea alla viabilità.

L’impresa esecutrice dei lavori, ICM S.p.A., provvederà a installare e mantenere in efficienza la segnaletica temporanea, che indicherà percorsi alternativi e garantirà un’informazione chiara agli utenti della strada.

Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica in loco e a seguire gli aggiornamenti pubblicati dal Comune.