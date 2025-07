Fondazione Enea Tech e Biomedical investe in Recornea

Fondazione Enea Tech e Biomedical annuncia un investimento di 450mila euro in Recornea, startup innovativa con sede a Trieste, attiva nel settore medtech oftalmico. Fondata nel 2019, Recornea sviluppa soluzioni tecnologiche avanzate per il trattamento delle malattie oculari. Il suo prodotto di punta è il ‘Grosso Implant’, il primo impianto intracorneale mini-invasivo in nitinolo, pensato per correggere le deformazioni della cornea causate dal cheratocono, una patologia progressiva che colpisce la vista e può portare a gravi distorsioni visive.

Il Grosso Implant è progettato per ripristinare la curvatura fisiologica della cornea attraverso una sofisticata struttura reticolare a forma di cupola, composta da un anello periferico e una trama interna di fasci intersecanti.

“Recornea rappresenta un esempio virtuoso di innovazione applicata alla salute: con una tecnologia brevettata, un piano di crescita ambizioso e un team altamente competente, la società è ben posizionata per affrontare le sfide del mercato oftalmico globale – ha dichiarato Maria Cristina Porta, Dg di Enea Tech e Biomedical – Siamo orgogliosi di sostenere un progetto con potenziale di impatto significativo nella vita dei pazienti affetti da cheratocono. L’investimento in Recornea rappresenta un’opportunità strategica per contribuire allo sviluppo di soluzioni biomedicali d’avanguardia interamente made in Italy”.

