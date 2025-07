Don Giuseppe Cassandro riposa ora tra le braccia del Padre

Don Giuseppe Cassandro

Fossò (VE), 16.09.1958 – Sarmeola (PD), 24.07.2025

Nella tarda serata di giovedì 24 luglio 2025 è venuto a mancare don Giuseppe Cassandro, all’Opera della Provvidenza. Aveva 66 anni. Figlio di Romano e Ines Bettini, nasce a Fossò il 16 settembre 1958.

Ordinato presbitero il 3 giugno 1984, è subito destinato a S. Maria delle Grazie in Este come vicario parrocchiale. Nell’agosto 1987 è inviato, invece, a Dolo, mentre nel settembre 1990 ha l’ultimo incarico di vicario a Stra.

Dal settembre 1994 è parroco a Granze di Camin (e rappresentante nel Consiglio presbiterale per il vicariato di San Prosdocimo dal 1999 al 2002). Dall’ottobre 2003 all’agosto 2011 è parroco di Pionca, prima di essere nominato cappellano dell’Ospedale Civile di Dolo.

Dell’autunno 2016 è anche la nomina a responsabile dell’Ufficio diocesano di Pastorale della salute e coordinatore dell’équipe che presta servizio nell’Ospedale di Dolo.

Una breve parentesi di tempo, tra l’agosto e l’ottobre 2018, lo vede amministratore parrocchiale di Dolo, a seguito della morte di don Sandro Minarello.

Nel settembre 2021 diventa parroco della parrocchia del Sacro Cuore in Abano Terme e subito viene colpito da grave malattia, affrontata nel tempo con coraggio e determinazione fino all’epilogo della morte.

Nel 2024 aveva concluso l’incarico all’Ufficio per la pastorale della salute.

Quanto prima verrà comunicata la data delle esequie.

Notizia in aggiornamento