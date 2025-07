Disabilità, premio Sirena di Hsa Italia a presidente Lega Navale Italiana Marzano

Un impegno per l’inclusione sociale che inizia da lontano e prosegue oggi alla guida della Lega Navale Italiana. L’ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana, ha ricevuto nella sede del Comando Subacquei e Incursori Teseo Tesei (Comsubin) della Marina Militare il premio Sirena di Hsa Italia (Handicapped Scuba Association), consegnato dal presidente dell’associazione Aldo Torti.

Si è tenuta ieri alle Grazie la 16ᵃ edizione di “Insieme in immersione”: protagonisti i subacquei con disabilità che si sono immersi con i palombari e gli incursori di Comsubin, guidati dal comandante, il contrammiraglio Stefano Frumento. L’evento nasce nel 2006 dalla collaborazione tra Hsa Italia e Comsubin, al tempo comandato dall’ammiraglio Marzano, e si basa sulla condivisione e la contaminazione di capacità tra mondo militare e associazionismo nel campo della subacquea. Edizione dopo edizione si è rinsaldato sempre più il rapporto di amicizia, di sinergia e di crescita personale tra i partecipanti, con 50 subacquei con disabilità che hanno preso parte all’evento 2025.

Negli anni, Hsa Italia ha coinvolto molti gruppi di subacquei provenienti da diverse regioni d’Italia, che rappresentano un significativo spaccato del movimento Hsa, associazione pioniera in Italia nella diffusione dello sport subacqueo per persone con disabilità attraverso metodi di insegnamento specifici e istruttori qualificati. L’obiettivo nei prossimi mesi è quello di sviluppare una collaborazione tra HSA Italia e Lega Navale Italiana, coinvolgendo le basi nautiche e i gruppi sub della LNI presenti lungo tutte le coste italiane.

