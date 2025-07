Consiglio Veneto convocato martedì 29 e mercoledì 30 luglio, alle 10.30. Tra i temi trattati, l’Assestamento del bilancio regionale 2025/27.

Il Consiglio regionale del Veneto è convocato martedì 29 e mercoledì 30 luglio, sempre alle 10.30, con all’ordine del giorno, innanzitutto, la relazione di alcune interrogazioni, interpellanze e interrogazioni a risposta scritta.

Al centro dei lavori dell’Assemblea legislativa sarà il Disegno di legge “Assestamento del bilancio di previsione 2025-2027”, con Relatore il consigliere regionale Marzio Favero (Lega- LV), Correlatore la Capogruppo Dem Vanessa Camani.

Il Consiglio regionale esaminerà e voterà, quindi, la Proposta di legge, di cui è primo firmatario e Relatore per l’Aula il consigliere regionale Luciano Sandonà (Lega- LV), “Modifiche e integrazioni alla L.R. 25 settembre 2019, n. 39, ‘Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’Area Mediterranea’”. Correlatore sarà la consigliera Elena Ostanel (Veneto che Vogliamo).

All’esame dell’Aula anche la Proposta di legge, di cui è primo firmatario e Relatore il consigliere Enoch Soranzo (FdI), “Disposizioni per favorire la libera circolazione nel Veneto dei veicoli per persone con disabilità e per gli altri veicoli autorizzati ad accedere alle Zone a Traffico Limitato”. Correlatore sarà la consigliera Erika Baldin (M5S).

Calendarizzato, altresì, l’esame della Proposta di legge statale, di cui è primo firmatario e Relatore il consigliere Alberto Bozza (Forza Italia), “Disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell’olivicoltore non coltivatore diretto o imprenditore agricolo custode del patrimonio olivicolo”. Correlatore sarà il consigliere Renzo Masolo (Europa Verde).

È infine previsto l’esame di diverse Mozioni e Risoluzioni di iniziativa consiliare, nonché la nomina di tre componenti effettivi e di due supplenti del Collegio Sindacale presso l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. (ORAS).

L’ordine del giorno completo dei lavori è consultabile al seguente link: tinyurl.com/4k4r97ek

Per seguire la diretta streaming della seduta sarà possibile collegarsi a questo link: tinyurl.com/yc2bavv3

(Regione Veneto)