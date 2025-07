Assestamento di Bilancio in Friuli, Fedriga “1,2 miliardi per lo sviluppo del territorio”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Quello approvato dall’Aula è un assestamento di bilancio estremamente consistente, che mette a disposizione del Friuli Venezia Giulia oltre 1,2 miliardi di euro: una cifra che conferma il trend degli ultimi anni e che evidenzia una volta di più la crescita esponenziale registrata nel tempo, specie se paragonata agli 80 milioni della manovra estiva del 2018. Tali risorse contribuiranno a sostenere lo sviluppo socioeconomico del territorio, principalmente attraverso il finanziamento di opere pubbliche e il rafforzamento delle linee contributive a favore delle famiglie e delle imprese”.

È con queste parole che il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha commentato l’approvazione da parte del Consiglio regionale della manovra di assestamento di bilancio. Tra i numerosi interventi, il governatore ha in particolare evidenziato il rifinanziamento dei contributi per il fotovoltaico, il potenziamento di Dote Famiglia e del Pacchetto Scuola, le misure incentivanti per rafforzare gli organici in ambito sanitario e le iniziative di co-housing e di edilizia sociale.

“Azioni – ha precisato Fedriga – che sintetizzano un approccio, quello della Giunta regionale, orientato a offrire risposte concrete al territorio, affrontando ad ampio spettro e con responsabilità alcuni temi prioritari – la sanità, le infrastrutture, le famiglie – che necessitano sì di un sostegno nell’immediato ma anche di una visione di lungo periodo”.

“Emblematico è in tal senso – secondo il governatore – lo stanziamento da 64 milioni per le partnership pubblico-privato: uno strumento che consente di perseguire l’interesse collettivo facendo anche leva sulle migliori capacità proprie del mondo delle imprese”.

Sempre in tema di investimenti, Fedriga ha infine rimarcato i 65 milioni destinati alla promozione del territorio: “un capitolo fondamentale, su cui abbiamo investito e continueremo a investire con convinzione anche alla luce del notevole ritorno in termini di incoming turistico e di visibilità guadagnata dal Friuli Venezia Giulia su scala internazionale”. Al termine della seduta, il governatore Fedriga ha voluto ringraziare la Giunta, il Consiglio e gli uffici per il lavoro svolto.

– Foto Ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

