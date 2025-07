60 giovani, 6 squadre, 6 settimane: a Rubano l’estate è all’insegna della partecipazione con “Ci sto? Affare Fatica!”

Un’estate all’insegna dell’impegno civico e della cura del bene comune per 60 ragazze e ragazzi del Comune di Rubano, tra i 14 e i 19 anni, protagonisti dell’edizione 2025 del progetto “CI STO? AFFARE FATICA!”, promosso dall’Amministrazione comunale e organizzato dalla Cooperativa Carovana.

Dal 16 giugno al 25 luglio, suddivisi in 6 squadre, i giovani hanno dedicato le loro mattine – dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 – alla riqualificazione di spazi pubblici e luoghi della socialità, restituendo bellezza e funzionalità a diverse aree del territorio comunale.

Guidati da tutor (ragazzi poco più grandi) e da handy-man, volontari adulti con competenze artigianali e tecniche, i partecipanti hanno vissuto 6 settimane ricche di attività concrete e relazioni educative, in un clima di condivisione, collaborazione e responsabilità.

Ogni settimana ha visto l’impegno delle squadre in un diverso luogo del territorio:

– 16-20 giugno: supporto alla logistica dell’evento organizzato da OPSA in Prato della Valle, con attività preparatorie presso la sede rubanese.

– 23-27 giugno: interventi presso la Scuola Marconi per il miglioramento delle aiuole e due giornate agli Orti sociali.

– 30 giugno-4 luglio: sistemazione degli spazi del Banco Alimentare (montaggio scaffali, inventario) e tinteggiatura dei bagni presso lo Sportello Associazioni.

– 7-11 luglio: tinteggiatura e riordino del muretto coperto presso la Scuola Villaguattera.

– 14-18 luglio: lavori di manutenzione e cura nell’area di piantumazione “Un albero per ogni bambino nato” e restauro delle panchine nel Parco del Municipio. Attività formativa finale con la Protezione Civile.

– 21-25 luglio: manutenzione del percorso vita negli Impianti sportivi di via Borromeo e seconda giornata formativa con la Protezione Civile.

A ogni giovane partecipante è stato riconosciuto un “buono fatica” del valore di 50 euro a settimana, da spendere in abbigliamento, alimentari, cartoleria o tempo libero. Anche ai tutor è stato assegnato un buono settimanale del valore di 100 euro. I buoni possono essere spesi in tutte le attività che sono entrate nel circuito del Welfare Circolare promosso dal Distretto del Commercio nel progetto dello street commerce cui aderisce anche il Comune di Rubano. Il progetto ha visto il prezioso coinvolgimento della Banca del Tempo “Rete Solidale” – Rubano, dell’ACVR – Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano e della Protezione Civile di Rubano.

“‘Ci sto? Affare fatica!’ è molto più di un progetto estivo: è un’opportunità concreta di crescita personale, di cittadinanza attiva e di costruzione del senso di comunità ̶ dichiara la sindaca Chiara Buson ̶ . Vedere tanti giovani mettersi in gioco con entusiasmo, responsabilità e cura verso il bene comune è motivo di grande orgoglio per la nostra Amministrazione. Un ringraziamento sincero va a tutti i ragazzi e le ragazze, ai tutor, agli handy-man, e alle realtà del territorio che, insieme, hanno reso possibile questo percorso così significativo per Rubano”.