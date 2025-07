Ucraina-Russia, colloqui lampo a Istanbul. Mosca: “Posizioni ancora distanti”

Colloqui lampo a Istanbul tra Russia e Ucraina, con la pace che sembra ancora lontana. L’agenzia di stampa Tass, citando una propria fonte, ha riferito che il terzo round di colloqui è durato circa 40 minuti: non sono previsti ulteriori incontri nella giornata di giovedì. Russia e Ucraina hanno concordato un nuovo scambio di militari e anche di civili.

La Russia ha proposto agli ucraini di valutare la possibilità di dichiarare brevi cessate il fuoco, di 24-48 ore, sulla linea di contatto per consentire il recupero dei feriti e dei corpi dei combattenti, ha reso noto il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky. “Abbiamo nuovamente suggerito alla parte ucraina di considerare quella che riteniamo essere una questione molto importante. L’annuncio di brevi cessate il fuoco, di 24-48 ore, sulla linea di contatto, in prima linea, in modo che le squadre mediche abbiano la possibilità di portare via i feriti e i comandanti di recuperare i corpi dei loro soldati”, ha dichiarato Medinsky ai giornalisti.

Mosca: “Posizioni ancora distanti”

Le posizioni di Russia e Ucraina sulle bozze di memorandum per l’accordo sono ancora molto distanti, ha affermato Medinsky. “Abbiamo discusso a lungo le posizioni espresse dalle nostre parti nei memorandum presentati l’ultima volta. Le posizioni sono piuttosto distanti tra loro. Abbiamo concordato di proseguire i contatti, sia a livello di delegazione che, speriamo, tempestivamente, a livello di gruppi di lavoro”, ha detto.