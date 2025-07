Scatta la campagna del Comune contro l’abbandono dei rifiuti

Il Comune di Rubano ha deciso di intraprendere una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti. Un problema che continua a pesare sulla qualità della vita dei cittadini e che rischia di compromettere, oltre che il decoro urbano, anche e le condizioni igienico-sanitarie delle aree in cui si trovano le isole ecologiche utilizzate in maniera impropria.

«Mi rifiuto di ridurre tutto ad una questione di inciviltà e scarsa educazione, – commenta la sindaca Chiara Buson – preferisco invece pensare che in molti ancora non abbiano compreso come si conferiscono correttamente i rifiuti con il sistema delle nuove isole ecologiche. Per questo motivo abbiamo deciso di intervenire con una campagna informativa, in collaborazione con il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti ed Etra, che diffonderemo attraverso i nostri canali social. Il nostro scopo è di chiarire ancora una volta quelle informazioni che potrebbero essere all’origine di comportamenti scorretti. Allo stesso tempo, però, continuiamo con convinzione, in collaborazione con la Polizia Municipale, a effettuare controlli e verifiche presso le isole ecologiche, non solo tramite le telecamere ma anche con sopralluoghi sul posto, che hanno già portato all’identificazione e alla sanzione di alcuni soggetti per abbandono di rifiuti».

Il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Massimo Righetto, aggiunge: «Per chi avesse smarrito la tessera, o fosse in possesso di una card scaduta o non funzionante, è comunque possibile richiederne una nuova ad Etra che provvederà ad inviarla direttamente a casa via posta. Importante anche sapere che si può avere una seconda tessera, ad esempio penso ad esempio alle famiglie numerose che per una questione di comodità potrebbero averne bisogno, al costo di 5 euro».

Nel frattempo, per consentire il ripristino di condizioni igieniche ottimali, restano chiuse – come da ordinanza entrata in vigore lo scorso 23 giugno – le isole ecologiche di via Genova e vicolo Lazio. Si ricorda che in questo periodo i cittadini sono invitati ad utilizzare le isole di via Trieste e via Pordenone (in alternativa a via Genova) e le isole di via Ticino, via Toscana e viale Brenta (in alternativa a vicolo Lazio). «Dopo l’estate – anticipa la sindaca Chiara Buson – chiuderemo i progetti per la rimodulazione delle isole ancora restanti e concorderemo con Consiglio di Bacino e con Etra il cronoprogramma dei lavori».

I punti cardine della campagna di sensibilizzazione del Comune di Rubano contro l’abbandono dei rifiuti:

– Nelle nuove isole ecologiche è possibile conferire soltanto utilizzando la tessera ma si paga sempre solo ed esclusivamente in base al numero dei conferimenti del secco;

– Per carta, plastica e vetro i conferimenti sono illimitati. Il conferimento di questa tipologia di rifiuto non comporta un costo e non incide minimamente sulla tariffa anche se per aprire i contenitori nelle nuove isole ecologiche serve sempre la tessera;

– Le isole ecologiche, vecchie e nuove, sono videosorvegliate: sono previste ammende da mille a 10mila euro per chi non rispetta le regole.