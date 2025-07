‘CI STO? AFFARE FATICA!’ 2025: 60 ragazze e ragazzi al lavoro in 6 squadre per 7 settimane

Dal 16 giugno al 25 luglio, 60 giovani tra i 14 e i 19 anni hanno partecipato con entusiasmo all’edizione 2025 del progetto “CI STO? AFFARE FATICA!”, promosso dal Comune di Rubano e organizzato dalla Cooperativa Carovana.

L’iniziativa ha coinvolto sei squadre operative attive in diversi luoghi simbolo del territorio, con un obiettivo preciso: restituire bellezza e valore agli spazi pubblici dedicati al benessere e alla socialità. I partecipanti, seguiti ogni giorno da un tutor e da un handy-man volontario con competenze tecniche e artigianali, hanno lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, in luoghi come gli Orti sociali, il Parco etnografico, le scuole Marconi e Agazzi, il Banco Alimentare, la Casa delle Associazioni e gli Impianti sportivi di via Borromeo.

Oltre a migliorare concretamente gli spazi, il progetto ha favorito la creazione di relazioni educative e intergenerazionali, rendendo l’estate dei giovani un’occasione di crescita personale e cittadinanza attiva. A ogni partecipante è stato riconosciuto un “buono fatica” settimanale del valore di 50 euro, spendibile in abbigliamento, alimentari, cartoleria e tempo libero. Anche i tutor hanno ricevuto un buono del valore di 100 euro. Hanno aderito 7 attività commerciali del territorio, rafforzando la rete tra giovani, istituzioni e tessuto economico locale.

Il progetto ha visto anche la collaborazione della Banca del Tempo “Rete Solidale” – Rubano, dell’ACVR – Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano e della Protezione Civile di Rubano. Un’estate intensa, all’insegna della partecipazione, del lavoro condiviso e della cura della comunità.

Un ringraziamento speciale va a tutti i ragazzi e le ragazze, ai tutor, agli handy-man, alle associazioni e alle attività commerciali che hanno reso possibile questa edizione con il loro impegno, entusiasmo e spirito di comunità. Appuntamento al prossimo anno, con una nuova edizione di “CI STO? AFFARE FATICA!” e ancora tanta voglia di fare, crescere e prendersi cura di Rubano insieme.