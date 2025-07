Torna il bando STACCO: mobilità gratuita e solidale per le persone fragili

La Regione del Veneto ha pubblicato la nuova edizione del bando STACCO per l’annualità 2025-2026

L’iniziativa è volta a garantire mobilità gratuita, sicura e dignitosa a favore delle persone fragili, anziane, con disabilità o prive di una rete familiare.

Il progetto STACCO rappresenta da anni un punto di riferimento sul territorio, offrendo soluzioni concrete per chi, per motivi di salute, isolamento sociale o difficoltà economiche, non ha altri mezzi per raggiungere ospedali, scuole o svolgere attività essenziali nella vita quotidiana.

Un’opportunità per le associazioni del territorio

Per le province di Padova e Rovigo, il punto di riferimento per la gestione del progetto è il CSV di Padova e Rovigo, che coordina la rete territoriale delle associazioni coinvolte nel trasporto sociale.

Le associazioni che desiderano partecipare al progetto STACCO possono farlo come partner attivi, mettendo a disposizione mezzi, volontari e risorse per contribuire concretamente alla rete di accompagnamento.

Scadenze e contatti

Le adesioni devono essere inviate entro il 1° agosto 2025 al CSV di Padova e Rovigo.

Per ricevere informazioni dettagliate sui requisiti e le modalità di partecipazione, è possibile contattare Elisabetta Emiliani, referente del progetto per il CSV: [email protected]