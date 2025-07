Rottamazione quater: come richiedere nuovamente i moduli per il pagamento

L’appuntamento del 31 luglio con il versamento delle rate della rottamazione quater riguarda sia coloro che hanno aderito e sono rimasti in regola con le scadenze sia coloro che hanno richiesto la riammissione.

Per tutti e tutte c’è la possibilità di ottenere una copia della comunicazione delle somme dovute con la tabella di marcia da rispettare e i moduli di pagamento da utilizzare.

Grazie ai tempi supplementari concessi dal termine di tolleranza di 5 giorni, è possibile procedere fino al 5 agosto per non perdere i benefici della definizione agevolata.

Rottamazione quater, online i moduli di pagamento per rispettare la scadenza del 31 luglio

Chi non si è visto recapitare dall’Agenzia delle Entrate Riscossione il nuovo piano dei pagamenti, dopo la riapertura, o anche chi non trova più la comunicazione ricevuta può in ogni momento scaricare tutte le istruzioni per fare pace con il Fisco direttamente dal portale istituzionale.

In seguito alla domanda di adesione originaria o alla richiesta di riammissione alla rottamazione quater, l’AdER ha inviato ai cittadini e alle cittadine tutti i dettagli su come procedere per mettersi in regola.

In particolare, il documento riporta una panoramica completa su tempi da rispettare e passi da compiere:

● l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle;

● la scadenza dei versamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda o di richiesta di riammissione: in entrambi i casi è stato possibile scegliere tra il versamento in un’unica soluzione e la rateizzazione;

● i moduli precompilati per il pagamento delle rate in base alla soluzione scelta;

● le istruzioni per attivare eventualmente l’addebito sul conto corrente.

Per recuperare tutte le informazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla rottamazione quater, ci sono due strade da seguire:

● con l’accesso alla propria area riservata, le indicazioni utili per il versamento si possono scaricare dalla sezione Documenti della Definizione agevolata;

● senza effettuare l’accesso sarà necessario compilare l’apposito form disponibile sul sito AdER dall’area pubblica.

Rottamazione quater, come recuperare i moduli di pagamento in vista della scadenza del 31 luglio

Nel primo caso, dopo aver inserito le credenziali sono pochi i passaggi da seguire per scaricare le istruzioni per il versamento.

Chi, invece, non effettua l’accesso deve fornire diversi dati per inoltrare la richiesta all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Prima di tutto bisogna inserire il codice fiscale della persona che ha chiesto la definizione agevolata delle cartelle.

Bisogna, poi, specificare se a richiedere una copia della comunicazione delle somme dovute è l’intestatario della dichiarazione di adesione o il titolare, rappresentante legale, tutore, curatore, erede della persona a cui fa riferimento la domanda originaria.

Infine, il portale chiede di indicare se dovrà trasmettere nuovamente le istruzioni originarie o quelle relative alla riammissione.

Spuntati tutti i campi, si può procedere con la richiesta, allegando la documentazione necessaria, documento di riconoscimento e dichiarazione sostitutiva, e inserendo l’indirizzo mail su cui ricevere la copia delle comunicazioni.

In vista della scadenza di fine mese il servizio online può essere utile per tutte e tutti coloro che devono recuperare i moduli di pagamento e versare la rata.

In ogni caso, in qualsiasi momento, è possibile recuperare la comunicazione delle somme dovute che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha elaborato in seguito alla domanda di adesione o riammissione.

