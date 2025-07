Mosca condanna con fermezza la decisione italiana di annullare il concerto del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev a Caserta, definendola un tentativo discriminatorio di “cancellazione della cultura” e citando, in segno di disprezzo, il Vangelo.

“Condanniamo con decisione simili tentativi discriminatori di ‘cancellazione della cultura’, attuati dalle autorità italiane sotto dettatura degli epigoni di Bandera”, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalal Tass. “Sono significativi, in questo contesto, i commenti di condanna arrivati sia dall’Italia – dove tali azioni sono state definite una vergogna e l’opposto della democrazia – sia da altri Paesi occidentali, dove quanto accaduto è stato considerato un errore fatale”.

Zakharova ha denunciato “una campagna di persecuzione senza precedenti” contro Gergiev, attribuendola a “neonazisti ucraini e politici russofobi”. Ha accusato l’eurodeputata italiana Pina Picierno di “discriminazione su base nazionale” per aver definito “inaccettabile” l’esibizione del maestro e criticato l’uso di fondi Ue. “I neobandieristi residenti in Italia hanno annunciato una raccolta firme e l’acquisto di tutti i biglietti per sabotare l’evento con un flash mob provocatorio”, ha affermato, aggiungendo che “nelle peggiori tradizioni del Maidan, si prevedeva l’arrivo in pullman di teppisti neonazisti”.

Secondo la diplomatica, il culmine dell’ostilità è stato raggiunto con le parole del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che avrebbe parlato di “propaganda russa” riferendosi all’esecuzione della Quinta Sinfonia di Čajkovskij. “In effetti, l’esecuzione delle opere di Čajkovskij è propaganda – di valori tradizionali eterni che la Russia difende nel mondo: amore, bene, verità, giustizia”, ha dichiarato Zakharova. E ha concluso, citando il Vangelo in italiano: “Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi”.