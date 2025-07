Netanyahu ha intossicazione alimentare, non testimonierà al processo per corruzione

Benjamin Netanyahu non testimonierà al processo in cui è imputato per corruzione perché ha un’intossicazione alimentare. Dopo che sono uscite le notizie sull’assenza di Netanyahu oggi, domenica 20 luglio, alla riunione settimanale del governo israeliano, l’ufficio del premier ha diffuso un comunicato per spiegare che è malato e lavorerà a casa nei prossimi tre giorni.

Sulla base delle condizioni di salute di Netanyahu, è stata cancellata, riporta Ynet, la testimonianza del premier al processo a suo carico per corruzione, che era stata rinviata a domani e martedì dai giudici che il 29 giugno avevano concesso un rinvio per ragioni diplomatiche, accogliendo la richiesta del premier sostenuta da Donald Trump.

Secondo la nota dell’ufficio del premier, Netanyahu si è sentito male la notte scorsa e gli è stata diagnosticata un’intossicazione alimentare, provocata da cibo avariato, scrive Times of Israel.

Le prossime udienze del primo ministro state rinviate a mercoledì e giovedì. L’ufficio del procuratore di Stato ha accettato di rinviare le due udienze programmate dopo aver esaminato la cartella clinica del premier, ma ha affermato che dovranno essere recuperate entro la fine della settimana. Nella richiesta presentata a suo nome presso il tribunale distrettuale di Gerusalemme si afferma che il premier “farà uno sforzo” per testimoniare mercoledì.

Secondo quanto riferito dall'ufficio del Primo Ministro, Netanyahu si è sentito male la scorsa notte dopo aver mangiato cibo avariato e dovrà lavorare da casa per i prossimi tre giorni. "Date le circostanze, e considerando quanto scritto nella cartella clinica, non possiamo sollevare obiezioni", si legge nella risposta della procura all'istanza del premier. "Tuttavia, alla luce delle numerose udienze annullate, chiederemo all'imputato di testimoniare mercoledì e giovedì di questa settimana".