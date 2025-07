Dal 25 luglio al 7 settembre 2025 la Sala della Gran Guardia di Piazza dei Signori ospita la mostra “Racconti. Percorsi visivi ispirati a Spoon River Anthology di Edgar Lee Masters”, personale di Gabriela Spiller, con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

In esposizione diciotto pannelli realizzati su tele di canapa ferrarese, dove l’artista traspone la poesia e la vita stessa dei personaggi raccontati, con attenzione nei particolari taciuti e visibili solo a chi osserva con occhio attento.

La terra, le origini, la vita vissuta intrecciata da molteplici esperienze che la rendono meravigliosa, drammatica, serena. “Racconti” esprime la molteplicità del vissuto, con tutte le sue sfumature e variabili che la vita stessa racchiude. L’idea dell’artista vicentina Gabriela Spiller nasce nel 2019 con una prima mostra intitolata “Portali” nella quale attraverso le sue tele, raccontava come una trama di tessuto la vita di parenti, amici, familiari. Questo non le basta e l’esigenza di andare oltre e del raccontare il profondo dell’essere umano prende forma nel rileggere “Spoon River Anthology” di Edgar Lee Masters, testo amato nella giovinezza e che diventa espressione diretta di quanto la vita possa regalare e che spesso non viene raccontato.

Ogni poesia è un piccolo gioiello, il racconto di una vita in cui eventi felici o drammatici la segnano in maniera indelebile, trasformandone il corso in un tessuto marchiato dal destino.

Si tratta di un percorso fatto “in punta dei piedi” nell’intimità umana, nel vissuto, ora drammatico, ora sereno dove la percezione diventa comprensione, condivisione, ricerca della serenità.

Anche la scelta compositiva è parte integrante di questo processo. I “pannelli-porta” hanno tutti la stessa dimensione (80×210 cm), e nella parte alta la materia lascia trasparire i colori di fondo che poi diventano ordito, rappresentando l’origine di ogni esistenza, che apparentemente potrebbe essere ugualmente dimensionata, ma che nel tempo si trasforma, segnata da quanto la vita ci preserva. I “segni evento” sono ben visibili nella trama modificandola, interrompendola e dando forma al racconto.

Anche i colori scelti non sono casuali. Nella grande Collina scura, illuminata dalla luna, gli abitanti di Spoon River, uniti dal filo di memorie comuni, si raccontano serenamente, come un dovere liberatorio le loro verità. Nella stessa Collina, nella versione azzurra, l’artista ripensa alle persone care, quelle che tutti portano nel proprio cuore.

Inaugurazione: giovedì 24 luglio alle ore 17:30, con presentazione a cura di Maria Palladino e musiche di Elisa Marzutto all’arpa celtica.

Info

Racconti. Percorsi visivi ispirati a Spoon River Althology di Edgar Lee Masters

di Gabriella Spiller

Sala della Gran Guardia di Piazza dei Signori, Padova (Ingresso persone con disabilità motoria: per l’utilizzo dell’ascensore chiamare il numero di telefono 049 8205051, negli orari di apertura della mostra)

Dal 25 luglio al 7 settembre 2025

da martedì a domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30

Ingresso libero

Email: [email protected]

web: www.gabrielaspiller.it

Facebook: artevagando

Instagram: gabriela.spiller

