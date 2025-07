PROGETTI EUROPA 27 – Operazioni di Importanza Strategica (OIS) – PR Veneto FESR 2021-2027

Il Comune di Rubano ha aderito alla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Padova, costituita dal Comune di Padova (in qualità di capofila) e dai Comuni di Abano Terme, Albignasego, Maserà di Padova, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Selvazzano Dentro e Vigonza, attraverso un percorso di co-progettazione con la Regione del Veneto.

Dati principali dell’intervento:

Azione di riferimento: 2.8.1 – Interventi di realizzazione o riqualificazione di percorsi ciclabili, in particolare nei collegamenti con le ciclovie nelle Aree urbane

Priorità (Asse): 3 – Un’Europa più connessa attraverso la mobilità urbana sostenibile.

Obiettivo specifico: 2.8 – Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio

Strategia di riferimento: SISUS – Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area Urbana di Padova (provvedimento AU n. 131 del 18.11.2024)

L’importo complessivo dell’intervento, pari a € 650.000,00, è finanziato per € 382.444,96 dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR Veneto 2021-2027 e per € 267.555,04 dal Comune di Rubano.

Descrizione sintetica del progetto: il progetto prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo 470 m in via Boschetta, nel Comune di Rubano.

Questa nuova connessione ciclabile è fondamentale per il collegamento di:

– la frazione di Villaguattera e la zona Ponte Rotto (Comune di Villafranca)

– il Parco Etnografico di Rubano

– il Polo scolastico di viale Po

– la futura fermata della linea tranviaria SIR2, attualmente in fase di realizzazione

Finalità del progetto: l’opera rappresenta un importante tassello per favorire la mobilità sostenibile e multimodale, ridurre l’uso del mezzo privato e facilitare l’accessibilità ai principali nodi di interscambio con l’area urbana di Padova. Il tracciato così come pensato fungerà da catalizzatore territoriale, migliorando la connessione tra quartieri, aree scolastiche e ambientali.

Fase dell’operazione: la pista ciclabile è in fase di realizzazione, è prevista la conclusione dell’opera per l’autunno di quest’anno.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito del Comune di Padova (capofila dell’Area Urbana SISUS), sezione PR Veneto FESR 2021–2027 a questo link

Delibera di approvazione del progetto esecutivo a questo link