Il Presidente Peghin in visita a squadra e staff a Pieve: “Speriamo di scrivere altre pagine importanti insieme”

Gradita sorpresa a Pieve di Cadore: il Presidente Francesco Peghin ha fatto visita a Mister Matteo Andreoletti ed ai ragazzi impegnati nel ritiro precampionato, pranzando assieme alla squadra ed allo staff tecnico all’Hotel Pelmo ed intrattenendosi all’allenamento pomeridiano. Il Presidente ha voluto conoscere personalmente tutti i nuovi acquisti ed il nuovo staff di Mister Andreoletti, dando il personale benvenuto.

“Il clima in ritiro è veramente piacevole – ha affermato il Presidente Peghin – ci tenevo molto a ritagliare del tempo dagli impegni in azienda per venire a dare il benvenuto personalmente ai nuovi arrivati, ho visto ragazzi molto motivati, l’augurio è di poter scrivere insieme nuove pagine importanti. E’ fondamentale non sprecare l’euforia della promozione, ma farla diventare la nostra arma in più in questo nuovo campionato ed in questa categoria tanto ambita”.

(Calcio Padova)