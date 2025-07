Voucher prima infanzia: approvate le graduatorie

Il Comune di Padova, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale Ven_16 – Padova, ha approvato la graduatoria delle domande ammesse e delle domande escluse relative al “Voucher per i servizi alla prima infanzia, mediante la prosecuzione dell’applicazione sperimentale del Fattore Famiglia” (D.G.R. n. 1312 del 14.11.2024).

I fondi messi a disposizione dalla Regione del Veneto per il nostro Ambito non hanno consentito di finanziare tutte le domande ammesse. Sono state presentate 597 domande, di cui 363 hanno potuto essere finanziate.

Negli elenchi allegati sono riportate le domande ammesse e quelle escluse, identificate attraverso il numero ID della domanda di contributo.

Il Comune di Padova provvederà a liquidare i contributi ai beneficiari mediante bonifico sul conto corrente indicato nella domanda entro il 31/08/2025. Non è richiesto alcun ulteriore adempimento da parte vostra.