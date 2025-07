DALLA PISTA AL MASTER: ASSINDUSTRIA SPORT SI CONGRATULA CON MARCO AIRALE

Assindustria Sport è lieta di congratularsi con Marco Airale per il conseguimento del Master in Sports Coaching presso la prestigiosa St. Mary’s University. Un percorso di studio e di vita durato tre anni, vissuto con intensità tra il campo d’allenamento e l’impegno accademico, che rappresenta non solo una tappa fondamentale nella sua carriera, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la società.

«Grazie alle persone che amo, che mi hanno accompagnato in ogni momento, a chi non ha potuto essere presente oggi, al mio Staff per la fiducia e il supporto, agli atleti di ieri e di oggi che mi hanno aiutato a diventare la persona e il coach che sono oggi», ha dichiarato Airale, sottolineando quanto fosse importante per lui dare una cornice teorica e strutturata alla propria visione di coaching.

Assindustria Sport si unisce con gioia a questo ringraziamento, riconoscendo in Marco non solo un tecnico internazionale tra i più preparati, ma anche un esempio di dedizione e crescita continua. In un ambito in cui la competenza è sempre più centrale, Marco dimostra quanto la formazione sia un investimento sul futuro, per sé e per gli altri. E proprio per questo, lo staff, la dirigenza e tutti i collaboratori di Assindustria Sport gli rivolgono un caloroso “Bravo Marco!”, con l’augurio che questo traguardo sia solo il preludio di nuove imprese da vivere insieme, dentro e fuori dalla pista.

(Assindustria Padova)