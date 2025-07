Consiglio Comunale – giovedì 24 luglio

Il Consiglio comunale di Rubano è convocato per giovedì 24 luglio alle 18:30 nella sala consiliare della sede municipale con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Sindaca.

2. Lettura verbali della seduta precedente del 25 giugno 2025.

3. Trattazione delle interrogazioni presentate da tutti i Consiglieri comunali dei Gruppi Consiliari Fratelli d’Italia, Fuori dagli Schemi, Lega – Liga Veneta Rubano, Rubano Viva_Rubano al centro e Insieme per Rubano:

– prot. n. 14654 del 18/06/2025 ad oggetto: “Interrogazione in merito all’attivazione di uno spazio nel Notiziario Comunale per i gruppi consiliari”;

– prot. n. 14657 del 18/06/2025 ad oggetto: “Interrogazione in merito al riordino del Mercato Settimanale del Sabato di Sarmeola”;

– prot. n. 14713 del 19/06/2025 ad oggetto: “Interrogazione in merito agli scavi per la posa della fibra ottica effettuati in Via Brescia e potatura alberatura eseguita nel medesimo tratto stradale”.

4. Mozione presentata dai Consiglieri comunali del Gruppo Vivere Rubano acquisita al prot. n. 16130 del 07/07/2025 ad oggetto “Mozione in merito alla estensione della chiusura di via Toscana dalle ore 9,00 alle ore 20,00 al traffico veicolare motorizzato a tutte le domeniche dell’anno solare e alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico, storico, culturale dell’area circostante”.

5. Aggiornamento del Piano di classificazione acustica del comune di Rubano. Adozione.

6. Regolamento per la disciplina delle attività rumorose. Approvazione.

7. Verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 ai sensi dell’art. 193 del TUEL.

8. Approvazione variazioni di assestamento al bilancio 2025-2027, anno 2025, con destinazione di quota dell’avanzo di amministrazione 2024.

9. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025-2028.

10. Approvazione dello schema di convenzione del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2026 al 31/12/2030.

11. Costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica denominata “SIR2-SSEA”, “SIR2-SSE3” e “SIR2-SSE4” e linee elettriche afferenti a favore di E-distribuzione S.p.a.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla seduta del Consiglio comunale presso la Sala Consiliare del Municipio o in diretta streaming sul nuovo canale ufficiale YouTube del Comune di Rubano al LINK dove sarà possibile visionare la registrazione audiovideo anche in differita.

Link al canale Youtube: https://www.youtube.com/@ComunediRubanoOfficial

Riferimento: per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Segreteria 049 8739201