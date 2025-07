Cth invest: pubblica il Bilancio Consolidato d’esercizio per l’anno finanziario 2023/2024

Il Gruppo Cth Invest, attraverso la sua holding Cth Invest S.A., società affiliata al Gruppo Ferrero, ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2023/2024, chiuso al 31 agosto 2024. In mercati altamente competitivi come quelli delle Americhe, Regno Unito, Europa e Asia, il Gruppo Cth Invest, che include Ferrara Candy Company Inc., Fine Biscuits Company (Fbc) S.A. e Fox’s Burton’s Company (Fbc) Uk Ltd., ha registrato una solida performance, chiudendo l’esercizio 2023/2024 con un fatturato consolidato di 3 miliardi di euro. Il gross margin ha raggiunto gli 890 milioni di euro, riflettendo la solida base operativa del Gruppo e dimostrando resilienza finanziaria con un robusto flusso di cassa.

La discontinuità dell’anno fiscale, in cui il bilancio consolidato precedente era riferito ad un periodo di 20 mesi, non rende rilevante un confronto diretto con i risultati d’esercizio attuali, rappresentati su 12 mesi. Con attività distribuite su quattro continenti, il Gruppo Cth Invest al 31 Agosto 2024 gestiva 25 stabilimenti produttivi. Durante il periodo, la forza lavoro media globale del Gruppo ha raggiunto i 12.882 dipendenti. La crescita del Gruppo è stata trainata da una solida performance organica e da acquisizioni strategiche, a conferma del successo continuo della visione imprenditoriale e della strategia guidata dall’azionista Giovanni Ferrero.

“La nostra performance di quest’anno dimostra la forza e la resilienza del nostro business,” ha dichiarato Guido Giannotta, Direttore di Cth Invest S.A. “Nonostante un esercizio caratterizzato da un contesto economico sfidante, da fluttuazioni nei prezzi delle materie prime e pressioni inflazionistiche a livello globale, abbiamo ottenuto una crescita solida, rafforzato la nostra posizione di mercato nelle categorie caramelle e biscotti, e compiuto progressi in mercati geografici chiave. Abbiamo inoltre completato con successo le acquisizioni di Dori Alimentos in Brasile, Jelly Belly Candy Company negli Stati Uniti e Michel et Augustin in Francia, rafforzando la nostra presenza internazionale. Dopo la chiusura dell’esercizio, abbiamo finalizzato l’acquisizione di Nonni’s Bakery negli Stati Uniti il 1° ottobre 2024. Oltre alla crescita dei ricavi, abbiamo ampliato la nostra capacità produttiva e la forza lavoro globale, a testimonianza della visione a lungo termine e dell’orientamento strategico che guidano il nostro business.”

(ADNKRONOS)