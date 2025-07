Venerdi 18 luglio nella splendida cornice del Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann si terrà il concerto di presentazione del “Festival delle Mura di Padova 2025 – Anteprima 2026”, che gode del sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Padova e del patrocinio di Arpav.

Con musiche di W. A. Mozart, L.V. Beethoven, F. M. Bartholdy, E. Grieg, E. Morricone e A. Ferrari, protagonista della serata sarà la New Art Symphonic Orchestra, diretta dal Maestro Andrea Ferrari.

Ingresso libero a partire dalle ore 20:00. Alle 20:30 è in programma una presentazione multisensoriale, mentre il concerto inizierà alle 21:00. In caso di maltempo la serata si svolgerà all’auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano in via Altinate 71.

La serata, che ha come titolo “Padova Mura Festival Preview”, sarà l’occasione per la presentazione del Festival delle Mura di Padova, manifestazione che intende valorizzare gli splendidi scenari del parco monumentale delle Mura di Padova attraverso iniziative musicali che si inseriscono negli ambienti naturali attorno alle mura. Il Festival è ideato dal Maestro Andrea Ferrari, che ne è anche il direttore artistico, e sostenuto dal Comitato Mura di Padova, con referente il dottor Fabio Bordignon, e coordinato per la parte di comunicazione dall’Ingegner Francesco Borella di Making Science.

Il progetto nasce dal lavoro del Comitato Mura di Padova, che da oltre quarant’ anni si occupa delle attività di studio e valorizzazione del patrimonio di luoghi composto dal sistema bastionato cinquecentesco di Padova, con lo scopo di tutelarli dal punto di vista storico-architettonico, ma anche per recuperarli quali spazi per la vita culturale della città, inserendosi nella più ampia progettualità del Parco delle Mura e delle Acque. Oltre al Comitato delle Mura di Padova, sono coinvolte le associazioni Cooperativa Sociale Piovego, Amissi del Piovego, e l’Associazione Italiana Pubblici Giardini.

La serata di presentazione del 18 luglio sarà ulteriormente impreziosita dalle proiezioni a cura della Promovies di Padova del dottor Gianni Vitale. A sostegno importanti sponsor e brand veneti, a sottolineare l’importanza e valenza del progetto proprio perché le Mura di Padova sono dislocate a salvaguardia anche della biodiversità attorno alle acque del Piovego. I canali navigabili posti attorno alle mura che circondavano le città non erano solo elementi difensivi, ma volevano essere soprattutto infrastrutture vitali per la vita urbana, il commercio e la salubrità delle città stesse. Il Festival si augura di essere strumento per poter far viaggiare idee e progetti verso i territori collegati dai canali di Padova.

Allargando ulteriormente gli orizzonti del progetto sulla percezione degli aspetti laici della tutela dell’ambiente, essi si coniugano con l’Enciclica “Laudato si’ ” sul Creato di Papa Francesco, pubblicata nel 2015 e che fa riferimento al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, sottolineando l’importanza della cura della nostra “casa comune”. La Laudato si’ affronta temi cruciali legati all’ecologia, alla giustizia sociale e alla responsabilità umana nei confronti dell’ambiente e non si limita a trattare questioni ambientali ma le connette al destino comune dell’umanità.

All’anteprima del 18 luglio seguiranno tre giornate di eventi alla Golena San Massimo, dal 15 al 17 agosto 2025, durante le quali verranno proposti concerti in diversi momenti della giornata. I programmi spazieranno dall’opera lirica alla musica sinfonica, con particolare attenzione ai repertori ispirati alla natura e al tema dell’acqua. Il pubblico sarà invitato a vivere gli spazi in modo informale e partecipato, a contatto con l’ambiente naturale, portando con sé plaid o tappetini per sedersi sull’erba e godere appieno dell’esperienza musicale. Il programma prevede anche visite guidate e brevi momenti di approfondimento sul Parco delle Mura, in continuità con le attività di valorizzazione portate avanti dal Comitato Mura di Padova e dalle associazioni del territorio.

Info e prenotazioni per la serata del 18 luglio:

+44.7774.166487 WhatsApp – indicando nome cognome e quanti posti da riservare;

oppure via mail a: [email protected]

