QUESTURA DI PADOVA: CONTROLLI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE CONDOTTE ILLECITE DI GUIDA SVOLTI DOMENICA 13 LUGLIO DALLA POLIZIA STRADALE DI PADOVA.

CON L’AUSILIO DEL LABORATORIO MOBILE PER LA VERIFICA IMMEDIATA DELLA POSITIVITÀ ALLE SOSTANZE STUPEFACENTI SONO STATE SEI LE PATENTI RITIRATE ALL’ESITO DEL SERVIZIO.

Controlli a tappeto nella serata di domenica 13 luglio lungo la SP40 – Strada dei Vivai in località Saonara (PD) per intercettare condotte di guida irregolari.

L’obiettivo è stato duplice, da un lato attraverso la visibilità dei dispositivi, scoraggiare i comportamenti di guida imprudenti e pericolosi e dall’altro intercettare e sanzionare chi guida in condizioni di alterazione psicofisica da alcool e/o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, mettendo in gravissimo pericolo gli altri conducenti.

Ancora troppo spesso tali comportamenti, uniti ad eccessi di velocità e distrazione alla guida sono le principali causa di incidenti gravi e mortali per i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Un tributo in termini di vite umane che deve essere arrestato con ogni possibile strategia d’intervento.

Le quattro pattuglie della Polizia Stradale, in servizio sulla Strada dei Vivai, hanno verificato le condizioni di guida di 40 conducenti, tre dei quali sono stati sanzionati ai sensi dell’art.186 del CDS avendo un tasso alcoolico, accertato con etilometro, superiore a 0,50 g/l.

Uno di questi, con un tasso superiore allo 0.80 g/l di alcol, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Allo scopo di procedere a verifiche immediate sulle condizioni psicofisiche dei conducenti, il personale della Polizia Stradale si è avvalso della collaborazione di personale medico ed infermieristico a bordo del laboratorio mobile, fornito dalla Società Forensic Lab Service SRL, con il quale è stata stipulata apposita convenzione

I prelievi salivari sui conducenti positivi ai test di screening, hanno consentito di individuare complessivamente tre soggetti alla guida dopo aver assunto marijuana. I conducenti erano tutti uomini, di età compresa tra i 46 ed i 23 anni e venivano denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 187 del Codice della Strada, con le conseguenti sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida.

Uno di essi risultava contemporaneamente positivo all’assunzione di stupefacenti e di alcol.

Anche le pattuglie in servizio sull’Autostrada A/4, procedevano ad analoghi controlli. In tale contesto, veniva fermato presso l’Area di Servizio Limenella ovest, il conducente di un’autovettura, uomo di 31 anni, che presentava un tasso alcolico superiore a 0,80 g/l. Anche tale conducente veniva denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

La Polizia Stradale di Padova programmerà nel periodo estivo ulteriori analoghi servizi di controllo e contrasto a tali tipologie di illeciti.