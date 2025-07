Incidente sulla A1 nella galleria della Variante di Valico, tre morti e due feriti

ROMA (ITALPRESS) – Tre persone sono morte e due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla A1. A scontrarsi, in galleria, un mezzo pesante e un’auto. L’incidente si è verificato tra Fiorenzuola e Badia, nel territorio di Barberino del Mugello. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

A causa dell’incidente, sulla Variante di Valico, in direzione di Bologna, si erano formati nel primo pomeriggio 8 km di coda tra Barberino di Mugello e Badia, in direzione di Bologna. Il tratto compreso tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna è stato riaperto prima delle ore 16.

