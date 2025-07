“Zero spreco, 100% creatività”: un concorso per giovani grafici contro lo spreco alimentare

Due territori, due ricettari, tante ricette anti-spreco e un’opportunità creativa per i giovani del Veneto. È aperto il concorso “Zero spreco, 100% creatività”, promosso nell’ambito del progetto Terzo a chi? – Opportunità per la terza età, realizzato da Fondazione La Casa Onlus insieme ai partner Amici di Nuovo Villaggio ODV, Circolo NOI Patronato SS. Crocifisso – APS e Croce Rossa Italiana – Comitato di Terme Euganee ODV, con il finanziamento della Regione del Veneto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un progetto intergenerazionale

Il concorso si inserisce in un’iniziativa più ampia che promuove l’inclusione sociale e lo scambio intergenerazionale, valorizzando le competenze delle persone anziane e il protagonismo dei giovani. Attraverso l’attività “La Recupera”, che distribuisce le eccedenze del mercato ortofrutticolo di Padova, sono state raccolte ricette anti-spreco proposte da anziani, famiglie e volontari dei territori di Montegrotto Terme e del Rione Crocifisso a Padova.

Queste ricette verranno pubblicate in due speciali ricettari anti-spreco, uno per ciascun territorio. Ed è proprio qui che entrano in gioco i giovani creativi!

Il concorso: impagina la sostenibilità

“Zero spreco, 100% creatività” è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni, residenti o frequentanti una scuola in Veneto. I partecipanti, singolarmente o in coppia, sono chiamati a ideare l’impaginazione grafica di un ricettario anti-spreco. Il formato è A5, massimo 20 pagine, e il progetto grafico dovrà riflettere i valori chiave del progetto: sostenibilità, scambio di saperi, lotta allo spreco e intergenerazionalità.

Premi e scadenze

I due progetti vincitori (uno per ciascun territorio) saranno utilizzati per impaginare i ricettari ufficiali e riceveranno un buono da 100€ da spendere presso la Libreria Zabarella di Padova.

Date da ricordare:

Scadenza invio lavori: 30 settembre 2025

Annuncio vincitori: 24 ottobre 2025

Come partecipare

Per partecipare è necessario:

Scrivere a [email protected] per ricevere il materiale informativo. Realizzare la proposta grafica completa di copertina, retro e pagine interne. Inviare via mail: il progetto in PDF; una breve descrizione dell’idea grafica (max 1000 caratteri); il modulo di partecipazione compilato.

Una commissione valuterà i lavori in base a creatività, coerenza con i valori del progetto, qualità grafica e leggibilità.

Info e contatti

Per saperne di più:

329 171 6432

[email protected]

www.fondazionelacasa.org/concorso-ricettario