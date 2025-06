Musetti è uno spettacolo: batte Tiafoe in 4 set e vola in semifinale al Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti vola in semifinale al Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 23enne tennista carrarino, numero 7 del mondo e 8 del tabellone, batte in quattro set lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 15, e conquista la seconda semifinale Slam della carriera. 6-2 4-6 7-5 6-2, in due ore e 47 minuti di gioco, il punteggio in favore di Musetti, che in semifinale attende in vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (2) e lo statunitense Tommy Paul (12).

“Oggi era difficile giocare bene a causa del vento – ammette Musetti a fine gara – Non riuscivo a fare le scelte giuste nei primi set. Nel terzo c’è stata lotta, ma ho trovato le energie extra per riuscire a vincere la partita. Sto crescendo in campo e fuori, diventare padre mi ha reso più responsabile e credo di approcciare le partite e la routine quotidiana in modo diverso”, conclude l’azzurro.

ERRANI E PAOLINI IN SEMIFINALE NEL DOPPIO FEMMINILE

Sara Errani e Jasmine Paolini volano in semifinale nel torneo di doppio femminile del Roland Garros. Le campionesse degli Internazionali d’Italia 2025 battono in due set la coppia formata da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens: 6-2 6-3 il punteggio in favore delle azzurre, che in semifinale attendono la coppia vincente della sfida tra Andreeva/Shnaider e Danilovic/Potapova.

SABALENKA E SWIATEK AVANZANO

Aryna Sabalenka è la prima semifinalista del Roland Garros femminile. La bielorussa, numero uno del mondo e del tabellone, si prende la rivincita su Qinwen Zheng, ottava testa di serie, che l’aveva battuta a Roma: 7-6(3) 6-3 in quasi due ore di gioco. La Sabalenka, che eguaglia il suo miglior risultato sulla terra rossa parigina (2023), sfiderà per un posto in finale Iga Swiatek. Nel secondo quarto di finale la tennista polacca, testa di serie numero 5, ha eliminato l’ucraina Elina Svitolina, 13esima forza del seeding, per 6-1 7-5.

IL PROGRAMMA DI DOMANI CON SINNER-BUBLIK

Domani Jannik Sinner torna in campo per giocarsi un posto in semifinale al Roland Garros 2025. Il numero uno del mondo affronterà il kazako Alexander Bublik nel terzo match dalle 11 sul Philippe-Chatrier. Aprirà il programma Gauff-Keys, a seguire Andreeva-Boisson. Non prima delle 20.15 Djokovic-Zverev.

