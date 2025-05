Sinner perfetto contro Lehecka, ora ottavi a Parigi contro Rublev. Cobolli si arrende a Zverev

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Uno Jannik Sinner ai limiti della perfezione approda agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo travolge in tre set il ceco Jiri Lehecka: 6-0 6-1 6-2, in un’ora e 34 minuti di gioco, il punteggio in favore del campione azzurro, semifinalista nella scorsa edizione.

Sinner agli ottavi affronterà Andrey Rublev, 17esima testa di serie, che è avanzato senza giocare in seguito al forfait di Arthur Fils (frattura da stress alla schiena per il francese). Sarà il decimo incontro tra Sinner e Rublev, con l’altoatesino avanti 6-3 negli scontri diretti (4-1 negli ultimi cinque confronti).

“Oggi ho giocato molto bene – ammette Jannik – Lehecka ha servito bene e ha fatto molti serve and volley. Avevamo giocato contro già altre volte e sapevo come muovermi. Con Rublev al prossimo turno sarà difficile, ma sono felice di essere agli ottavi”.

Il numero uno del mondo ha dimostrato anche una condizione fisica invidiabile. “Questa mattina mi sentivo bene e pronto fisicamente – aggiunge – Sapevo di poter partire forte, che negli Slam è molto importante. In campo mi sentivo alla grande, anche grazie alle indicazioni del mio team”.

COBOLLI SI ARRENDE A ZVEREV

Flavio Cobolli si ferma al terzo turno a Parigi. Il romano, reduce dal trionfo nell’Atp 500 di Amburgo, si arrende in tre set al finalista della passata edizione Alexander Zverev. 6-2 7-6(4) 6-1, in due ore e mezza di gioco, il punteggio in favore del numero 3 del mondo, che agli ottavi di finale affronterà Tallon Griekspoor. L’olandese ha eliminato in cinque set lo statunitense Ethan Quinn.

ERRANI E PAOLINI AGLI OTTAVI

Prosegue la marcia di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile al Roland Garros. Sulla terra rossa parigina dove la scorsa estate hanno conquistato uno storico oro olimpico, le due azzurre si sono imposte al secondo turno sulla coppia formata dalla neozelandese Lulu Sun e dalla cinese Yue Yuan per 7-5 6-2.

Seconde favorite del seeding, Errani e Paolini affronteranno negli ottavi Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund, che hanno raggiunto i quarti a Madrid nell’ultimo torneo giocato prima del Roland Garros, e gli ottavi nel primo Slam della stagione, all’Australian Open.

AVANTI ANCHE BOLELLI-VAVASSORI

Senza concedere nemmeno una palla break Simone Bolelli e Andrea Vavassori si guadagnano un posto negli ottavi del torneo di doppio maschile al Roland Garros. Gli azzurri hanno sconfitto 6-3 6-4 l’indiano N.Sriram Balaji (n.68 nel ranking di doppio) e il messicano Miguel Reyes-Varela (n.65) vincendo complessivamente 20 punti in più, 68 contro 48.

Al prossimo turno se la vedranno con gli australiani Matthew Ebden e John Peers che insieme, proprio al Roland Garros, hanno conquistato l’oro olimpico in doppio un anno fa. Quest’anno, però, non avevano ancora mai vinto due partite di fila prima di questo torneo. Quarti nella Race di doppio, la classifica basata sui soli risultati stagionali delle coppie nel circuito maschile, Bolelli e Vavassori puntano a fare meglio della finale raggiunta dodici mesi fa (stoppati da Arevalo/Pavic). Prima del Roland Garros, ad Amburgo, hanno celebrato il terzo titolo in stagione, in sesto in carriera come coppia.

KEYS E GAUFF AVANZANO AGLI OTTAVI

Coco Gauff centra gli ottavi di finale. La tennista americana, numero 2 della classifica Wta e del tabellone, ha superato al terzo turno la ceca Bouzkova per 6-1 7-6(3) e per un posto nei quarti se la vedrà con la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 20, vincente con un doppio 6-2 sulla connazionale Veronika Kudermetova. Altri risultati di terzo turno: Keys (Usa, 7) b. Kenin (Usa) 4-6 6-3 7-5 Boisson (Fra) b. Jacquemot (Fra) 6-3 0-6 7-5 Baptiste (Usa) b. Bouzas Maneiro (Esp) 7-6(4) 6-1.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA

Domani Lorenzo Musetti scenderà in campo contro Holger Rune negli ottavi di finale del Roland Garros. I due si sfideranno nell’ultimo match di giornata sul Philippe-Chatrier (non prima delle 20.15). Jasmine Paolini aprirà il programma sempre sul Philippe-Chatier contro Elina Svitolina (11.00). Alcaraz-Shelton terzo match dalle 11.00 dopo Paolini-Svitolina e Swiatek-Rybakina.

