Piastri in pole in Spagna davanti a Norris, Hamilton 5° e Leclerc 7°

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale F1: 1’11″546 il tempo del pilota australiano, che batte di due decimi il compagno di scuderia Lando Norris e scatterà davanti a tutti per la quarta volta in stagione. “Sono molto contento. Per ora il weekend è stato ottimo. Abbiamo lavorato molto in serata e la macchina è diventata incredibile. Sono riuscito a mettere insieme un ottimo giro”, le parole di Piastri, che ha raccolto i frutti di un weekend in cui è sempre sembrato leggermente avanti a Norris, oggi non perfetto nell’ultimo time attack. “Oscar ha guidato molto bene e io ho commesso qualche errore – riconosce – La doppietta è un ottimo risultato per il team. Spero che la gara di domani sia lineare. Non dobbiamo escludere dalla lotta i piloti dietro di noi”, l’analisi del britannico, secondo in classifica piloti dietro, di tre punti, proprio a Piastri. In un sabato disastroso per Yuki Tsunoda, fuori in Q1 e 20°, la Red Bull si aggrappa al solito Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo ottiene il massimo dalla sua RB21 e conquista una buona terza posizione (+0″302). “Ci è mancato un po’ di passo, ma siamo riusciti a fare il massimo in qualifica. Al momento il terzo posto è il nostro valore reale. Il weekend per ora è stato discreto, ma non potevamo lottare per la pole position. La McLaren in gara sarà dura da battere”, le parole dell’olandese, che aprirà la seconda fila insieme a George Russell.

Il britannico della Mercedes mette a segno lo stesso tempo di Verstappen, ma è dietro in quanto lo ha fatto registrare dopo il pilota Red Bull. Ferrari che punta tutto sulla gara. Un solo tentativo nel Q3 per Charles Leclerc, che decide di fare il giro a inizio sessione per poi scendere da un virtuale quarto a un deludente settimo posto: “La scelta di fare il giro prima è stata totalmente mia. Probabilmente era giusto aspettare. Il team mi aveva proposto di fare un giro con la soft usata di un giro, ma io volevo conservarla per la gara di domani”, le spiegazioni del pilota monegasco, che punta a risalire nei 66 giri di domani. Per la seconda volta in stagione, anche grazie a una strategia piuttosto conservativa del numero 16, Lewis Hamilton riesce a stare davanti a Leclerc in qualifica. Il 40enne britannico è quinto davanti ad Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): “Spero di poter lottare per il podio domani. In qualifica non possiamo lottare per la pole, ma penso che il passo gara sia buono. Dovremo essere aggressivi sin dalla prima curva”, le dichiarazioni di un fiducioso Hamilton. Tante aspettative sulla gara di domani dunque per la Ferrari. “Abbiamo dovuto sacrificare la qualifica anche perché il quarto posto era raggiungibile – conferma Vasseur – Nel complesso la sessione è stata positiva, ma abbiamo preferito scommettere sulla gara. Domani ci giocheremo il podio”.

Williams in difficoltà sin dal venerdì e 11^ con Alexander Albon e 18^ con Carlos Sainz (prima volta out in Q1 da Abu Dhabi 2023). Ne approfittano Pierre Gasly (Alpine) e Fernando Alonso (Aston Martin) per guadagnarsi il Q3 insieme al solito Isack Hadjar, 9° e ormai presenza fissa in top ten. Gasly trova un ottimo ottavo posto, ma in gara l’Alpine potrebbe faticare. Alonso adotta la stessa strategia di Leclerc e fa il tempo nei primi minuti del Q3. Scelta che si rivela sbagliata con lo spagnolo che scende dalla quinta alla decima piazza. Promossi Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) e Oliver Bearman (Haas), che si spingono fino al 12° e 15° posto battendo i compagni Nico Hulkenberg (16°) ed Esteban Ocon (17°).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’11″546

alla media di 234,327 km/h

2. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’11″755

2^ fila

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’11″848

4. George Russell (Gbr) Mercedes 1’11″848

3^ fila

5. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’12″045

6. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’12″111

4^ fila

7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’12″131

8. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’12″199

5^ fila

9. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1’12″252

10. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’12″284

6^ fila

11. Alexander Albon (Tha) Williams 1’12″641

12. Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber 1’12″756

7^ fila

13. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’12″763

14. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1’13″058

8^ fila

15. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1’13″315

16. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 1’13″190

9^ fila

17. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’13″201

18. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’13″203

10^ fila

19. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’13″334

20. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 1’13″385

