Musetti e Paolini volano agli ottavi del Roland Garros, domani tocca a Sinner

Lorenzo Musetti accede agli ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros, secondo torneo stagionale del Grande Slam di tennis, in scena sui campi in terra rossa di Parigi.

L’azzurro, testa di serie numero 8 del seeding e numero 7 del mondo, batte in rimonta l’argentino Mariano Navone. Successo in quattro set per il tennista toscano con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 6-2, in tre ore e 25 minuti di gioco. Sarà Holger Rune l’avversario di Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il danese ha battuto in rimonta al quinto set il francese Quentin Halys. 4-6 6-2 5-7 7-5 6-2, in tre ore e 20 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 10 del tabellone. Due i precedenti tra Musetti e Rune con il danese in vantaggio per 2-0.

Contento il carrarino a fine partita: “Oggi le condizioni erano completamente diverse rispetto agli scorsi giorni. La palla rimbalzava molto meno e sono rimasto sorpreso. Pian piano, con il passare dei set, mi sono sentito sempre meglio”. “Negli ultimi mesi ho messo ordine nel mio tennis. A volte è difficile prendere la decisione giusta e ora ho le idee molto più chiare. L’atteggiamento è stato ottimo: una partita come questa un paio di anni fa non so se l’avrei vinta”, ha aggiunto Musetti.

PAOLINI IN SCIOLTEZZA AGLI OTTAVI

Jasmine Paolini è approdata agli ottavi di finale. La numero 4 del mondo e del seeding ha sconfitto in due set l’ucraina Yuliia Starodubtseva. 6-4 6-1, in un’ora e 9 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’azzurra, che al terzo turno attende la vincente della sfida tra Bernarda Pera ed Elina Svitolina.

“Ho preso il ritmo dopo qualche game. All’inizio non mi sentivo molto bene, le condizioni erano diverse rispetto alle altre partite giocate prima qui. Sono soddisfatta della vittoria”. Così Jasmine Paolini dopo il successo odierno contro la ucraina Yuliia Starodubtseva. L’azzurra è “legata” a Parigi, dove lo scorso anno ha centrato la finale in singolare al Roland Garros e ha vinto la medaglia d’oro nel doppio, in coppia con Sara Errani. “Mi sento bene a giocare qui. Cerco sempre di divertirmi: Parigi per me è un luogo speciale. Ringrazio il pubblico per il supporto. Ricevere così tanto sostegno è fantastico e mi sento fortunata”, ha aggiunto la tennista azzurra.

GIGANTE BATTUTO DA SHELTON

Matteo Gigante si è fermato al terzo turno nel singolare maschile. Il tennista romano, proveniente dalle qualificazioni, ha ceduto in tre set di fronte allo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 13 del seeding. 6-3 6-3 6-4 il punteggio in favore di Shelton, che agli ottavi di finale affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Damir Dzumhur.

SABALENKA E SWIATEK AGLI OTTAVI

Aryna Sabalenka è approdata agli ottavi di finale del singolare femminile. La bielorussa, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto la serba Olga Danilovic, numero 34 del ranking internazionale col punteggio di 6-2 6-3. Al prossimo turno Sabalenka sfiderà la statunitense Amanda Anisimova, 16 Wta e del tabellone, che ha battuto oggi la danese Clara Tauson con lo score di 7-6 (4) 6-4. Si è qualificata poi per gli ottavi di finale anche la cinese Qinwen Zheng, numero 8 del ranking Wta e del seeding, che ha piegato la canadese Victoria Mboko per 6-3 6-4. Avanza anche Iga Swiatek. La polacca, numero 5 del mondo e del seeding, ha sconfitto la rumena Jaqueline Cristian, numero 60 del ranking internazionale, col punteggio di 6-2 7-5. Al prossimo turno Swiatek sfiderà la vincente del match fra Elena Rybakina e Jelena Ostapenko

IL PROGRAMMA DI DOMANI, IN CAMPO SINNER E COBOLLI

Domani Jannik Sinner tornerà in campo a caccia degli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo giocherà contro Jiri Lehecka nel secondo match dopo quello delle 11, quindi verso ora di pranzo, sul Suzanne-Lenglen. Cobolli-Zverev invece è il secondo match dopo quello delle 12 del programma relativo al Philippe-Chatrier. Intanto, ha parlato a Sky Sport Simone Vagnozzi. “Jannik sta meglio. Siamo contenti di come si sta riprendendo”, ha detto il coach di Sinner. “Contro Lehecka sarà una partita complicata, Jannik deve alzare il livello di gioco. Adesso, dopo il periodo di stop, può godersi la vita da tennista al cento per cento”, ha aggiunto Vagnozzi.

ERRANI-VAVASSORI AGLI OTTAVI NEL TORNEO DI DOPPIO MISTO

Sara Errani e Andrea Vavassori accedono agli ottavi di finale del torneo di doppio misto. I campioni in carica dello Us Open battono in due set il duo Chan-Nys con il punteggio di 6-4 6-3, in poco più di un’ora di gioco. Al prossimo turno il duo azzurro attende la coppia vincente della sfida tra Wu-Verbeek e Andrianjafitrimo-Humbert.

