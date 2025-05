Sinner senza problemi vola al terzo turno del Roland Garros, Cobolli vince il derby con Arnaldi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner accede al terzo turno del Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo elimina in tre set la wild card di casa Richard Gasquet, alla sua ultima partecipazione allo Slam parigino. 6-3 6-0 6-4, in un’ora e 57 minuti di gioco, il punteggio in favore del semifinalista della scorsa edizione. Il tre volte campione Slam al terzo turno incontrerà il ceco Jiri Lehecka, che ha battuto in quattro set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Nonostante i crampi, Arthur Fils, potenziale avversario di Sinner agli ottavi, si salva al quinto set contro Jaume Munar.

“È stato speciale giocare qui con Gasquet. Sapevo non sarebbe stata facile, ma sono contento di essere al terzo turno”. Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria al secondo turno del Roland Garros contro Richard Gasquet, alla sua ultima partita in carriera. “Abbiamo un ottimo rapporto fuori dal campo – prosegue il fuoriclasse altoatesino – Apparteniamo a generazioni diverse. Gli faccio le congratulazioni per la sua incredibile carriera. Tutti si ricorderanno della persona che è stata”.

A COBOLLI IL DERBY CON ARNALDI

Flavio Cobolli si aggiudica il confronto tutto tricolore. Il tennista romano batte in quattro set il ligure Matteo Arnaldi nel derby azzurro. 6-3 6-3 6-7(6) 6-1, in tre ore e 10 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli, che si guadagna la super sfida al terzo turno con il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e del tabellone. Il finalista della scorsa edizione ha eliminato in quattro set l’olandese Jesper de Jong.

COCCIARETTO SCONFITTA

Elisabetta Cocciaretto fuori al secondo turno del Roland Garros 2025. La tennista marchigiana cede in due set alla russa Ekaterina Alexandrova: 6-1 6-3 il punteggio in favore della testa di serie numero 20, che al terzo turno affronterà una tra Krejcikova e Kudermetova.

AVANTI ZVEREV, OUT DE MINAUR

Alex de Minaur si ferma al secondo turno del Roland Garros maschile. Il tennista australiano, testa di serie numero 9, si è arreso al kazako Alexander Bublik, vincente in rimonta con il punteggio di 2-6 2-6 6-4 6-3 6-2. Fuori anche lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, 26esima forza del seeding, eliminato dal ceco Jiri Lehecka per 6-3 3-6 6-1 6-2. Alexander Zverev avanza invece al terzo turno. Il tennista tedesco, numero 3 del ranking mondiale e del tabellone, si è imposto in rimonta, con il punteggio di 3-6 6-1 6-2 6-3, sull’olandese Jesper de Jong. Anche Andrey Rublev approda al terzo turno. Il tennista russo, testa di serie numero 17, si è imposto sull’australiano Adam Walton con il punteggio di 7-6(1) 6-1 7-6(5). Al terzo turno anche l’olandese Tallon Griekspoor, che ha piegato per 7-5 7-6(3) 1-6 6-3 il canadese Gabriel Diallo.

AVANZANO PEGULA, GAUFF E ANDREEVA

La statunitense Jessica Pegula e la russa Mirra Andreeva, rispettivamente teste di serie numero 3 e 6, avanzano al terzo turno. Al secondo turno Pegula ha superato la connazionale Ann Li per 6-3 7-6(3), mentre Andreeva si è imposta per 6-3 6-4 sull’americana Ashlyn Krueger. Terzo turno raggiunto per Coco Gauff. La tennista statunitense, testa di serie numero 2, ha superato con il punteggio di 6-2 6-4 la ceca Valentova.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Lorenzo Musetti torna in campo per il terzo turno. L’azzurro, testa di serie numero 8, aprirà il programma alle 11.00 sul Suzanne-Lenglen contro l’argentino Mariano Navone. Jasmine Paolini impegnata sul Philippe-Chatrier contro Starodubtseva nel terzo match dalle 12.00. Gigante-Shelton terzo match dalle 11.00 sul Simonne-Mathieu.

